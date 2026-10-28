ТОП-10 самых привлекательных спортсменов для рекламодателей: Арина Соболенко стала королевой

·61·Спорт
ТОП-10 самых привлекательных спортсменов для рекламодателей: Арина Соболенко стала королевой

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира Арина Соболенко в 2026 году была признана самым востребованным спортсменом среди рекламодателей и крупных брендов по всему миру. В ежегодном отчете, подготовленном авторитетным спортивно-медийным порталом СпортсПро совместно с аналитической компанией НортСтар Солутионс Груп, белорусская теннисистка обошла самых известных звезд планеты и стала абсолютным лидером.

При составлении рейтинга эксперты провели глубокий анализ силы личного бренда каждого спортсмена, охвата аудитории, динамики популярности и долгосрочного коммерческого потенциала. Соболенко набрала 80,95 балла из 100 возможных, заняв высшую ступень пьедестала.

ТОП-10 самых привлекательных спортсменов для рекламодателей в 2026 году

В десятку лидеров мирового маркетинга вошли яркие представители различных видов спорта:

  1. Арина Соболенко (теннис, Беларусь) — 1-е место;

  2. Эйлин Гу (фристайл, Китай/США) — 2-е место;

  3. Яннис Адетокунбо (баскетбол, НБА) — 3-е место;

  4. Эрлинг Холанд (футбол, Норвегия / «Манчестер Сити») — 4-е место;

  5. Карлос Алькарас (теннис, Испания) — 5-е место;

  6. Алиса Лю (фигурное катание, США) — 6-е место;

  7. Виктор Вембаньяма (баскетбол, Франция / НБА) — 7-е место;

  8. Александр Зверев (теннис, Германия) — 8-е место;

  9. Шарль Леклер (Формула-1, Монако / «Феррари») — 9-е место;

  10. Эй Джей Дибанса (баскетбол, США) — 10-е место.

Абсолютное доминирование звезд тенниса и картина ТОП-50

Опубликованный аналитический отчет в очередной раз доказал, что представители большого тенниса остаются самой стабильной и привлекательной инвестиционной площадкой на маркетинговом рынке:

  • Легенды в первой пятидесятке: В ТОП-50 рейтинга прочно закрепились и другие ведущие ракетки мира. В частности, Ига Швёнтек заняла 17-е место, Наоми Осака — 21-е, Кори Гауфф — 32-е;

  • Лидеры мужского тенниса: Янник Синнер, завоевывающий крупные победы в последние годы, занял 35-е место, а легендарный 24-кратный обладатель титулов «Большого шлема» Новак Джокович расположился на 46-й строчке;

  • Феномен Арины Соболенко: Агрессивный и выносливый стиль игры белорусской теннисистки на корте, яркий характер и стабильные результаты на крупных турнирах сделали ее самым прибыльным и надежным лицом для международных брендов.

Коммерческий рейтинг показывает, что в современной спортивной индустрии не только кубки и медали, но и искреннее общение с болельщиками, а также сильная харизма в медиапространстве стали главными факторами, определяющими финансовую ценность спортсмена.

Арина СоболенкоSportsProБольшой шлемNorthStar Solutions Group
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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