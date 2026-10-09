Комментарий Ламина Ямаля своей девушке бурно обсуждается в социальных сетях

·8·Мир
Комментарий Ламина Ямаля своей девушке бурно обсуждается в социальных сетях

Комментарий нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля под фотографией своей возлюбленной привлек внимание интернет-пользователей. Футболист оставил под постом испанского блогера Инес Гарсии в социальной сети комментарий: «Моя жена, моя звезда». Данное высказывание за короткое время собрало множество лайков и вызвало различные догадки среди болельщиков.

Некоторые наблюдатели расценивают слова Ямаля как знак того, что отношения пары приняли серьезный оборот. Другие же считают этот комментарий футболиста просто проявлением нежности и искренности. На данный момент официальных заявлений от пары по поводу того, какой смысл кроется за этими словами, не поступало.

Lamine Yamalning Instagramdagi rus tilidagi interfeysli izohlari skrinshoti.

Поклонники и раньше замечали взаимную симпатию между Ямалем и Инес Гарсией. Их переписка и комментарии в соцсетях привлекали внимание наблюдателей еще в апреле 2026 года. А в конце мая сообщалось, что футболист публично представил свою возлюбленную на мероприятии «Барселоны», посвященном завершению сезона.

Последний же комментарий Ямаля вновь усилил интерес к отношениям пары.

Ламин ЯмальИнес ГарсияФК БарселонаКомментарии футболиста
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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