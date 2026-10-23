В Найроби обрушилось 18-этажное здание, под завалами ищут выживших

В столице Кении Найроби в результате внезапного обрушения 18-этажного недостроенного многоэтажного здания произошло крупное ЧП. На месте происшествия образовалась гигантская куча обломков из бетона и искривленной металлической арматуры. Предполагается, что под завалами остались люди.

На нижних этажах находились люди: детали трагедии

По предварительным данным, хотя здание еще не было полностью сдано в эксплуатацию, жизнь в нем продолжалась:

Работающие торговые точки: Несмотря на то, что на верхних этажах еще шли строительные и отделочные работы, на первом и нижних этажах функционировали торговые точки;

Неизвестные жертвы: В момент происшествия в торговых точках могли находиться продавцы и покупатели. Точное число оставшихся под завалами и пострадавших пока не разглашается.

Безотлагательная спасательная операция

В настоящее время на территории, где произошла трагедия, проводятся масштабные спасательные мероприятия:

Привлечены спецслужбы: На месте происшествия в чрезвычайном режиме работают бригады экстренных служб Найроби и сотрудники Кенийского Красного Креста;

Поиск выживших: Спасатели с помощью тяжелой техники и специального оборудования расчищают завалы и пытаются спасти выживших граждан.

Хроническая проблема в строительстве: коррупция и некачественные материалы

В быстро разрастающихся городах Кении, в частности в Найроби, обрушение многоэтажных жилых и коммерческих зданий происходит не впервые. Специалисты отмечают в качестве основных причин подобных катастроф следующие:

Грубое нарушение строительных норм и правил безопасности;

Коррупция при выдаче разрешений и слабый контроль;

Использование дешевых и некачественных строительных материалов в целях сокращения расходов.

Местные власти и полиция начали расследование по факту произошедшего.