Нетаньяху в ярости: арабы на выборах в Израиле совершили сенсацию и рушат его планы

По мере того как результаты парламентских выборов в Израиле приближаются к финальной черте, напряженность на политической арене усиливается. В то время как подсчитано 97 процентов голосов, ни правый блок во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, ни оппозиция не смогли набрать необходимые 61 место для формирования большинства.

Самой большой неожиданностью этой предвыборной гонки стала чрезвычайно высокая активность арабских граждан, проживающих в Израиле. Заняв 19 мест в парламенте, они становятся главной политической силой, решающей, будет ли сформировано или падет новое правительство страны.

Почему арабские избиратели стали такими активными?

Арабы, составляющие не менее 21 процента населения Израиля (около 2,2 миллиона человек), продемонстрировали на этих выборах исторический уровень единства:

Влияние ситуации в Палестине: Агрессивная политика правительства Нетаньяху на палестинских территориях и антиарабские заявления радикальных министров (включая Смотрича) вынудили население легальным путем высказать свое мнение;

Утренний аншлаг и беспокойство Нетаньяху: В городах, где проживают арабы, с первых минут открытия избирательных участков наблюдался поток людей. Увидев эту активность, Нетаньяху пришел в ярость и был вынужден через социальные сети призывать своих сторонников «быстрее выходить из дома и голосовать»;

19 мандатов в парламенте: Этот успех арабских партий предоставил им самый крупный рычаг влияния на израильской политической арене за последние годы.

Решающая тайна: более 400 тысяч «голосов в двойных конвертах»

4 ноября установлено крайним сроком для объявления окончательных официальных результатов. Основным фактором, задерживающим процесс в настоящее время, являются голоса избирателей особой категории:

Кто входит в эту категорию: Военнослужащие, дипломаты, пациенты больниц, заключенные и граждане, имеющие право голосовать вне места своего проживания;

Запрет для находящихся за границей: Гражданам Израиля, проживающим за границей или находящимся в поездке, по закону не разрешается участвовать в выборах;

Почему «двойной конверт»: Каждый бюллетень помещается в два конверта. В первом конверте раскрываются личные данные гражданина, чтобы подтвердить, что он не голосовал повторно на основном участке, и только после этого голос из второго конверта добавляется в общий подсчет. Именно по этой причине подсчет более 400 тысяч голосов требует дополнительного времени.

Присоединятся ли арабы к оппозиции или Нетаньяху снова выйдет из ситуации?

В настоящее время основная политическая интрига разворачивается вокруг возможного союза между арабскими депутатами и оппозицией:

Условие «Объединенного списка»: Арабские партии готовы поддержать оппозиционную коалицию только с целью отстранения Нетаньяху от власти, но не желают входить в состав радикального военного блока во главе с бывшим начальником генштаба Айзенкотом;

Разногласия внутри оппозиции: В самом оппозиционном лагере наблюдаются серьезные разногласия по поводу включения арабских депутатов в состав правительства;

Угроза новых выборов: Если оппозиция не сможет договориться с арабами и сформировать коалицию, ситуация снова сыграет на руку Нетаньяху: он может попытаться удержать власть, назначив повторные выборы и ссылаясь на слабость оппозиции.

Судьба парламента в Израиле висит на волоске. Срок до 4 ноября определит, произойдет ли в стране крупный политический сдвиг или начнется очередной затяжной управленческий кризис.