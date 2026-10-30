Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста октября в Ла Лиге

Пресс-служба испанской Ла Лиги официально объявила окончательный список из 5 звезд, претендующих на звание лучшего футболиста месяца (Плаер оф те Монт) в октябре. Среди кандидатов оказались как атакующие трио грандов, так и опытный голкипер, сохранивший надежность обороны и «сухие» матчи.

В сентябре эта престижная индивидуальная награда досталась бразильскому вингеру «Барселоны» Рафинье. На этот раз серьезную конкуренцию главным лидерам «Реала» и «Барселоны» составляют результативные звезды других клубов.

Пять претендентов и их статистические показатели в октябре

Официальные цифры, представленные лигой, доказывают высокий уровень эффективности кандидатов:

Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»): провел на поле 264 минуты, забил 4 гола , выиграл 16 единоборств, точность передач составила 83%;

Ламин Ямаль («Барселона»): провел на поле 250 минут, стал автором 1 гола и 2 результативных передач, выиграл 17 единоборств , точность пасов — 72%;

Матиас Дитуро («Эльче»): провел на поле 270 минут, сохранил свои ворота в неприкосновенности (клеан шит) в 3 матчах подряд и совершил 9 важных сейвов ;

Алекс Гримальдо («Атлетико Мадрид»): провел на поле 225 минут, записал на свой счет 1 гол и 1 ассист, выиграл 11 единоборств, точность передач высокая — 91% ;

Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»): провел на поле 170 минут, забил 2 гола, отдал 1 ассист, выиграл 1 единоборство, точность пасов — 84%.

Процесс выбора и голосования

Обладатель награды «Игрок месяца» в Ла Лиге определяется на основе голосования болельщиков на официальном сайте, а также заключений независимой экспертной комиссии:

Особенности конкуренции: с одной стороны, соперничают высокий бомбардирский инстинкт Мбаппе и креативный плеймейкинг Ямаля, с другой — уверенные действия Дитуро в воротах могут неожиданно изменить судьбу награды;

Объявление результатов: имя лауреата октября будет официально объявлено пресс-службой Ла Лиги в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании, который приобрел напряженный характер, получение звания игрока месяца станет для каждого кандидата важным шагом на пути к «Золотому мячу» и крупным наградам по итогам сезона.