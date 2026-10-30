Кто станет лучшим тренером октября? Ла Лига объявила финальную тройку

В испанской Ла Лиге борьба за звание лучшего тренера октября вышла на финишную прямую. Пресс-служба чемпионата официально объявила список из трех главных претендентов, которые показали безупречные результаты со своими клубами в течение уходящего месяца.

Интересно, что все тренеры, вошедшие в список, добились 100-процентного результата во всех октябрьских матчах, поэтому конкуренция между ними ожидается особенно острой.

Показатели претендентов: цифры и различия

Результаты и разница мячей за октябрь выглядят следующим образом:

Жозе Моуринью («Реал Мадрид»): 3 матча, 3 уверенные победы, разница мячей — 7:2 . Опытный португальский специалист удерживает «королевский клуб» в стабильном и результативном темпе;

Диего Симеоне («Атлетико Мадрид»): 3 матча, 3 победы, разница мячей — 4:1 . Аргентинский наставник благодаря своей фирменной железной обороне и прагматичной тактике также набрал максимальные 9 очков в октябре;

Пеллегрино Матараццо («Реал Сосьедад»): 3 матча, 3 победы, разница мячей — 10:5. Команда из Сан-Себастьяна в течение месяца демонстрировала бескомпромиссный, открытый и атакующий футбол, став самым результативным клубом.

Как определяется победитель?

Согласно регламенту Ла Лиги, обладатель престижной индивидуальной награды определяется с помощью комплексной системы голосования: