Кто станет лучшим тренером октября? Ла Лига объявила финальную тройку

·49·Спорт
Кто станет лучшим тренером октября? Ла Лига объявила финальную тройку

В испанской Ла Лиге борьба за звание лучшего тренера октября вышла на финишную прямую. Пресс-служба чемпионата официально объявила список из трех главных претендентов, которые показали безупречные результаты со своими клубами в течение уходящего месяца.

Интересно, что все тренеры, вошедшие в список, добились 100-процентного результата во всех октябрьских матчах, поэтому конкуренция между ними ожидается особенно острой.

Показатели претендентов: цифры и различия

Результаты и разница мячей за октябрь выглядят следующим образом:

  • Жозе МоуриньюРеал Мадрид»): 3 матча, 3 уверенные победы, разница мячей — 7:2. Опытный португальский специалист удерживает «королевский клуб» в стабильном и результативном темпе;

  • Диего Симеоне («Атлетико Мадрид»): 3 матча, 3 победы, разница мячей — 4:1. Аргентинский наставник благодаря своей фирменной железной обороне и прагматичной тактике также набрал максимальные 9 очков в октябре;

  • Пеллегрино Матараццо («Реал Сосьедад»): 3 матча, 3 победы, разница мячей — 10:5. Команда из Сан-Себастьяна в течение месяца демонстрировала бескомпромиссный, открытый и атакующий футбол, став самым результативным клубом.

Как определяется победитель?

Согласно регламенту Ла Лиги, обладатель престижной индивидуальной награды определяется с помощью комплексной системы голосования:

  • Выбор болельщиков и экспертов: Имя тренера месяца определяется по совокупности результатов онлайн-голосования болельщиков на официальной платформе лиги и заключений комиссии независимых футбольных экспертов;

  • Объявление результатов: После завершения процесса голосования в течение нескольких дней победитель будет официально представлен общественности.

  • Противостояние таких глобальных брендов, как Моуринью и Симеоне, дополненное результативным «Реал Сосьедад» под руководством Матараццо, еще больше подогревает интригу вокруг лауреата октября.

Ла ЛигаЖозе МоуриньюДиего СимеонеРеал Мадрид
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Руководство «Реала» высоко оценивает работу Жозе МоуриньюРуководство «Реала» высоко оценивает работу Жозе Моуринью16 октября 07:14Тактическое решение в «Эль-Класико»: как Моуринью «взломал» оборону «Барселоны»?Тактическое решение в «Эль-Класико»: как Моуринью «взломал» оборону «Барселоны»?28 октября 08:10Из-за бойкота в Китае после слов Мбаппе «Реал» и Ла Лига были вынуждены принести извиненияИз-за бойкота в Китае после слов Мбаппе «Реал» и Ла Лига были вынуждены принести извинения28 октября 17:46Шутка Мбаппе дорого обошлась «Реалу»: Китай снял матчи Ла Лиги с эфираШутка Мбаппе дорого обошлась «Реалу»: Китай снял матчи Ла Лиги с эфира28 октября 17:33«Это был тяжелый удар для нас»: Лапорта о болезненном поражении в «Эль-Класико»«Это был тяжелый удар для нас»: Лапорта о болезненном поражении в «Эль-Класико»27 октября 14:21Идеальная игра «Реала»: Моуринью рассказал, как сработали тактические ходыИдеальная игра «Реала»: Моуринью рассказал, как сработали тактические ходы19 октября 11:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере