«Эвертон» выбил «Ньюкасл» из кубка: стали известны все пары четвертьфинала

·60·Спорт
«Эвертон» выбил «Ньюкасл» из кубка: стали известны все пары четвертьфинала

Состоялся последний драматичный матч, завершивший стадию 1/8 финала Кубка английской лиги. В напряженном противостоянии на стадионе «Хилл Дикинсон Стадиум» в Ливерпуле «Эвертон» на глазах у своих болельщиков одержал уверенную победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:1 и завоевал путевку в четвертьфинал.

Благодаря этой игре стали официально известны все участники 1/4 финала и пары следующего этапа турнира.

Столкновение на «Хилл Дикинсон»: преимущество ливерпульцев

В матче, прошедшем вечером 29 октября, хозяева поля показали гораздо более активную и результативную игру, чем соперник:

  • Два удара в первом тайме: На 34-й минуте игры Джеймс Гарнер открыл счет, а перед самым перерывом (45-я минута) Хэкни увеличил разрыв до двух мячей;

  • Гол, поставивший точку: Мяч, забитый Барри на 69-й минуте второго тайма, практически обеспечил победу «Эвертона» — 3:0;

  • Гол престижа «Ньюкасла»: В составе гостей лишь на 88-й минуте Дэн Бёрн стал автором единственного гола престижа;

  • Составы и тактика: В то время как Пикфорд, Тарковски и Миколенко надежно действовали в обороне «ирисок», подопечные Эдди Хау, несмотря на выход во втором тайме таких лидеров, как Жоэлинтон, Висса и Эланга, не смогли изменить исход встречи.

Все пары четвертьфинала

После полного завершения матчей 1/8 финала в 1/4 финала Кубка английской лиги встретятся следующие пары:

Ожидается, что стадия четвертьфинала будет богата на острые и бескомпромиссные матчи как для грандов АПЛ, так и для представителей низших дивизионов, продолжающих борьбу за титул.

Кубок английской лигиЭвертонНьюкасл
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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