В Китае мужчина сломал жене пять ребер во время объятий (видео)

·98·Мир
В Китае мужчина сломал жене пять ребер во время объятий (видео)

В китайской провинции Цзянсу мужчина во время объятий сломал жене пять ребер, еще одно получило трещину. Врачи сообщили, что причиной стала тяжелая форма остеопороза, выявленная у женщины. Об этом сообщает Те Тимес оф Индиа.

Согласно информации, женщина сказала мужу, что замерзла. После этого мужчина по фамилии Ван обнял ее. В этот момент он услышал звук, похожий на хруст костей, а женщина согнулась от сильной боли.

Сначала женщина не посчитала травму серьезной и обратилась в больницу только на следующий день. Компьютерная томография показала, что у нее сломаны пять ребер, а на одном имеется трещина. Врачи заявили, что хирургическое вмешательство не требуется, и рекомендовали медикаментозное лечение, обезболивающие процедуры и покой.

Как объяснили медики, у женщины был тяжелый остеопороз, который делает кости хрупкими. Именно поэтому даже обычное физическое давление могло привести к переломам ребер.

Муж женщины рассказал, что ее вес составляет около 45–50 килограммов, она часто сидит на диетах и ограничивает себя в питании. Также стало известно, что она редко бывает на солнце.

Специалисты подчеркнули, что при объятиях, особенно с людьми, страдающими остеопорозом, следует проявлять осторожность: не сдавливать грудную клетку и не поднимать человека резко.

КитайОстеопорозЦзянсуМедицина
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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