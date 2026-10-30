«Реал Мадрид» возвращает своего воспитанника, который потрясает Европу

Мадридский «Реал» делает серьезные шаги по возвращению на «Сантьяго Бернабеу» своего воспитанника Николаса Паса, ставшего настоящей сенсацией в итальянской Серии А.

22-летний талантливый полузащитник в настоящее время демонстрирует выдающуюся игру в составе «Комо», став целью для всех грандов Европы. Как сообщает известный испанский инсайдер и журналист Рамон Альварес де Мон, руководство «Королевского клуба» твердо решило воспользоваться своим приоритетным правом и активировать специальный пункт в контракте футболиста, чтобы выкупить его уже летом следующего года за 80 миллионов евро.

Яркий бенефис в Лиге чемпионов и разгром «МЮ»

Трансферная стоимость и интерес вокруг Николаса Паса достигли пика после последнего тура Лиги чемпионов:

Суперигра против «Манчестер Юнайтед»: В матче против английского гранда в престижном турнире 22-летний полузащитник продемонстрировал настоящее лидерство, забив два гола и сделав одну результативную передачу (ассист);

В центре внимания мира: Эта феноменальная игра позволила ему попасть в символическую сборную тура и получить признание как одного из самых перспективных плеймейкеров европейского футбола.

История отклоненного предложения и сделки на 60 миллионов евро

Уход молодого футболиста из Мадрида и его путь в Италию имеют свою предысторию:

Выбор в пользу «Комо»: В межсезонье мадридский клуб пытался вернуть его, но сам Николас Пас отклонил это предложение. Он предпочел получать регулярную игровую практику и расти в Италии, нежели оставаться на скамейке запасных;

Огромные инвестиции итальянского клуба: Руководство «Комо», поверив в потенциал молодой звезды, перечислило на счет «Реала» 60 миллионов евро за все трансферные права на игрока;

Хитрость Мадрида: При оформлении трансфера «Реал» включил в контракт пункт о приоритетном обратном выкупе (буй-бак), согласно которому мадридцы имеют право забрать футболиста, заплатив 80 миллионов евро, опередив любого другого покупателя.

Становится все более очевидным, что Николас Пас, который благодаря своей стабильной и результативной игре становится идеальным кандидатом для смены поколений в полузащите «Реала», в следующем сезоне снова наденет «королевскую» футболку.