«Реал Мадрид» возвращает своего воспитанника, который потрясает Европу

·81·Спорт
«Реал Мадрид» возвращает своего воспитанника, который потрясает Европу

Мадридский «Реал» делает серьезные шаги по возвращению на «Сантьяго Бернабеу» своего воспитанника Николаса Паса, ставшего настоящей сенсацией в итальянской Серии А.

22-летний талантливый полузащитник в настоящее время демонстрирует выдающуюся игру в составе «Комо», став целью для всех грандов Европы. Как сообщает известный испанский инсайдер и журналист Рамон Альварес де Мон, руководство «Королевского клуба» твердо решило воспользоваться своим приоритетным правом и активировать специальный пункт в контракте футболиста, чтобы выкупить его уже летом следующего года за 80 миллионов евро.

Яркий бенефис в Лиге чемпионов и разгром «МЮ»

Трансферная стоимость и интерес вокруг Николаса Паса достигли пика после последнего тура Лиги чемпионов:

  • Суперигра против «Манчестер Юнайтед»: В матче против английского гранда в престижном турнире 22-летний полузащитник продемонстрировал настоящее лидерство, забив два гола и сделав одну результативную передачу (ассист);

  • В центре внимания мира: Эта феноменальная игра позволила ему попасть в символическую сборную тура и получить признание как одного из самых перспективных плеймейкеров европейского футбола.

История отклоненного предложения и сделки на 60 миллионов евро

Уход молодого футболиста из Мадрида и его путь в Италию имеют свою предысторию:

  • Выбор в пользу «Комо»: В межсезонье мадридский клуб пытался вернуть его, но сам Николас Пас отклонил это предложение. Он предпочел получать регулярную игровую практику и расти в Италии, нежели оставаться на скамейке запасных;

  • Огромные инвестиции итальянского клуба: Руководство «Комо», поверив в потенциал молодой звезды, перечислило на счет «Реала» 60 миллионов евро за все трансферные права на игрока;

  • Хитрость Мадрида: При оформлении трансфера «Реал» включил в контракт пункт о приоритетном обратном выкупе (буй-бак), согласно которому мадридцы имеют право забрать футболиста, заплатив 80 миллионов евро, опередив любого другого покупателя.

Становится все более очевидным, что Николас Пас, который благодаря своей стабильной и результативной игре становится идеальным кандидатом для смены поколений в полузащите «Реала», в следующем сезоне снова наденет «королевскую» футболку.

Николас ПасРеал МадридКомоТрансфер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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