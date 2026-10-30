Большая чистка в Бразилии: Анчелотти объявил о плане радикального обновления национальной сборной

·92·Спорт
Большая чистка в Бразилии: Анчелотти объявил о плане радикального обновления национальной сборной

После неожиданной неудачи на чемпионате мира в сборной Бразилии начался период глубоких реформ и смены поколений. Главный тренер «пентакампеонов» Карло Анчелотти объявил о старте процесса обновления состава, подчеркнув, что команда перестраивается вокруг представителей нового поколения.

Опытный итальянский специалист отметил, что перед командой поставлены долгосрочные цели, и добавил, что ноябрьские матчи станут важной площадкой для проверки обновленного состава.

«Самое время для обновления»: план Анчелотти

В интервью испанскому изданию «Спорт.ес» главный тренер рассказал о новой политике национальной сборной:

  • Начало реформ: «Мы начали процесс обновления команды, и сейчас для этого самое подходящее время. Еще в сентябре мы начали просматривать молодых футболистов, и теперь продолжаем оценивать ребят, которые могут стать будущим сборной Бразилии», — сказал Анчелотти;

  • Ставка на молодежь: Сформирован сбалансированный состав, в который вошли девять игроков олимпийского возраста и 15 футболистов в возрасте до 23 лет;

  • Опытный фундамент: Несмотря на омоложение всего состава, тренерский штаб сохранил пять ключевых участников последнего чемпионата мира, которые послужат важной опорой в новом цикле.

Ноябрьское испытание: турне по Азии

Обновленная сборная Бразилии в ноябре проведет очередные контрольные матчи на азиатском континенте:

  • Соперники: «Селесао» встретится в товарищеских матчах со сборными Японии и Сингапура;

  • Цель: С помощью этих встреч Анчелотти намерен проверить выносливость молодых талантов на международной арене и окончательно сформировать костяк основного состава для будущих официальных турниров.

Столь резкие изменения в рядах пятикратных чемпионов мира свидетельствуют о начале новой, сильной и динамичной эры в бразильском футболе.

Сборная БразилииКарло АнчелоттиФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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