Как живут орангутаны и чем они питаются?

Орангутаны — крупные человекообразные обезьяны с красновато-бурой шерстью и длинными руками, проводящие большую часть своей жизни на деревьях. Они в основном обитают в тропических лесах островов Борнео и Суматра в Юго-Восточной Азии. Передвижение среди ветвей деревьев, поиск пищи и строительство гнезд для сна являются частью их повседневной жизни, сообщает сайт MSN.

Основная часть жизни проходит на деревьях

Длинные и сильные руки орангутанов помогают им лазать по деревьям, крепко держаться за ветви и перебираться с одного дерева на другое. Их руки и ноги также приспособлены для захвата ветвей. Орангутаны часто двигаются между деревьями медленно и осторожно, а при необходимости спускаются и на землю.

Обычно они ночуют, сооружая гнезда из ветвей на деревьях. Для этого они сгибают ветви, подгоняют их друг под друга и используют листья. Часто новое гнездо строят каждую ночь. Это позволяет им отдыхать на высоте и держаться подальше от потенциальных опасностей на земле.

Чем питаются орангутаны?

Их основная пища — фрукты. Наряду с инжиром, манго и другими дикими фруктами они также употребляют в пищу молодые листья, побеги, цветы и насекомых. В периоды нехватки фруктов они могут питаться внутренней частью коры деревьев и другими растениями.

Орангутаны также получают воду из различных источников. Они могут пить дождевую воду, скопившуюся в дуплах деревьев, а также использовать влагу, содержащуюся во фруктах. В некоторых случаях, когда доступ к воде затруднен, они приспособились пережевывать листья для получения из них влаги.

Орангутаны в основном ведут одиночный образ жизни. Взрослые самцы часто передвигаются отдельно, а самки с детенышами держатся вместе. В местах, где много пищи, в одно время может собираться несколько орангутанов.

Долго ухаживают за своими детенышами

Орангутаны размножаются медленно. Самка обычно рожает одного детеныша и заботится о нем в течение нескольких лет. Детеныши учатся у матери передвигаться по деревьям, находить пищу и различать различные фрукты. Из-за длительного периода привязанности к матери интервалы между родами у самок также велики.

Леса, в которых живут орангутаны, необходимы для их питания и размножения. однако вырубка деревьев, расширение сельскохозяйственных угодий и незаконная торговля животными угрожают среде их обитания. Сокращение площади лесов уменьшает источники пищи и приводит к тому, что орангутаны живут в изоляции друг от друга.