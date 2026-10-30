Райхон привлекла внимание поклонников своей новой песней «Sog‘inma»! (видео)

·60·Культура
Райхон привлекла внимание поклонников своей новой песней «Sog‘inma»! (видео)

Певица Райхон представила своим поклонникам новую песню под названием «Sog‘inma». Короткая композиция привлекла внимание в социальных сетях и стала предметом обсуждений среди слушателей.

Артистка сообщила, что новая песня доступна для прослушивания на всех музыкальных платформах. Она также призвала поклонников делиться своими впечатлениями от трека и создавать видео под его мелодию.

По предложению Райхон, фанаты могут создавать Stories, отражающие незабываемые моменты, чувства и события из их жизни, и публиковать их под хештегом #rayhon. Певица заявила, что опубликует лучшее видео на своей странице.

Победитель будет награжден денежным призом, а также двумя пригласительными билетами на концертную программу, которая состоится 18, 19 и 20 января.

«Ну что, споем эту песню вместе?» — обратилась певица к своим поклонникам.

РайхонSog‘inmaУзбекская эстрада
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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