Райхон привлекла внимание поклонников своей новой песней «Sog‘inma»! (видео)

Певица Райхон представила своим поклонникам новую песню под названием «Sog‘inma». Короткая композиция привлекла внимание в социальных сетях и стала предметом обсуждений среди слушателей.

Артистка сообщила, что новая песня доступна для прослушивания на всех музыкальных платформах. Она также призвала поклонников делиться своими впечатлениями от трека и создавать видео под его мелодию.

По предложению Райхон, фанаты могут создавать Stories, отражающие незабываемые моменты, чувства и события из их жизни, и публиковать их под хештегом #rayhon. Певица заявила, что опубликует лучшее видео на своей странице.

Победитель будет награжден денежным призом, а также двумя пригласительными билетами на концертную программу, которая состоится 18, 19 и 20 января.

«Ну что, споем эту песню вместе?» — обратилась певица к своим поклонникам.