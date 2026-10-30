«Атомная бомба для нас — игрушка»: Иран может создать ядерное оружие за 48 часов...

Известный иранский государственный деятель и политик Мохаммад Джавад Лариджани привлек внимание международного сообщества очередным резким и сенсационным заявлением о ядерном потенциале страны. Лариджани, бывший советник верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявил, что ядерная промышленность Ирана значительно опережает его региональных и глобальных конкурентов — Пакистан, Индию и Израиль.

Он подчеркнул, что создание и производство атомной бомбы сегодня стало для Тегерана простым процессом, не представляющим никаких технических или научных трудностей.

«Достаточно 1-2 недель или 48 часов»: каков технический потенциал?

Джавад Лариджани раскрыл, что научная база Ирана уже обладает полной боевой готовностью:

Краткосрочный рывок: По словам политика, если будет принято политическое решение, Иран способен подготовить полноценное атомное оружие всего за 1–2 недели или даже за 24–48 часов;

Промышленное превосходство: Лариджани утверждает, что Иран обладает более передовой системой в области ядерных технологий, мощностей по обогащению и научного кадрового потенциала, чем его соседи, официально имеющие статус ядерной державы, и Израиль.

«Мы просто не хотим»: новая доктрина Тегерана

Этим заявлением Лариджани выдвигает новую и опасную теорию во внешней политике Ирана:

Философия сознательного отказа: Согласно ей, несмотря на то, что страна достигла уровня, когда до ядерного оружия остался один шаг, существует религиозная фетва верховного лидера о нелегализации его в качестве оружия. То есть отсутствие бомбы объясняется не отсутствием возможности, а тем, что Тегеран сознательно «просто не хочет» этого;

Критика международных ограничений: Политик жестко раскритиковал «Ядерную сделку» 2015 года (СВПД), подчеркнув необходимость официального признания Ирана членом мирового «ядерного клуба», в противном случае — целесообразность приостановки участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Инструмент давления и сдерживания

По мнению международных военно-политических аналитиков, подобные радикальные заявления высокопоставленных политиков, таких как Лариджани, служат нескольким геополитическим целям:

Предупреждение Израилю и Западу: На фоне острых военных противостояний на Ближнем Востоке Тегеран посредством таких высказываний реализует политику ядерного сдерживания (детерренке) против своих оппонентов;

Преимущество в дипломатических переговорах: Сокращение времени, необходимого для создания атомной бомбы, используется как инструмент постоянного психологического давления для смягчения западных санкций и достижения превосходства в будущих политических торгах.

Заявления иранской стороны о преодолении технических барьеров для создания атомной бомбы становятся серьезным фактором, вынуждающим к коренному пересмотру системы безопасности на Ближнем Востоке.