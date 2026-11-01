Кореянка, превратившая развод в праздник, стала предметом обсуждения в социальных сетях (видео)

·81·Мир
Кореянка, превратившая развод в праздник, стала предметом обсуждения в социальных сетях (видео)

Южнокорейский блогер отпраздновала свой развод как торжество. 37-летняя мать-одиночка Чо Сын Ён воспринимает окончание брака не как поражение в жизни, а как начало нового жизненного этапа.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как женщина радуется официальному разводу и отмечает это событие в кругу подруг и близких. Её необычная реакция привлекла внимание интернет-пользователей.

Зрители видео высказывают разные мнения в комментариях. Некоторые поддержали решение женщины открыть новую страницу в своей жизни, в то время как другие неоднозначно отнеслись к празднованию развода.

Чо Сын ЁнЮжная Кореяразводсоциальные сети
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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