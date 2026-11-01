«Поеду навестить маму»: Хилола Хамидова представила новый клип (видео)

Певица Хилола Хамидова представила своим поклонникам видеоклип на новую песню «Onamni ko‘rgani boraman» («Поеду навестить маму»). На своей странице в социальных сетях артистка сообщила, что клип можно посмотреть на платформе YouTube и оставить свои отзывы.

Новая творческая работа была тепло встречена слушателями. Зрители отмечают красивую съемку клипа и то, что песня трогает до глубины души.

В видеоклипе также снялась Малика-хола, известная в социальных сетях своей фразой «Asalim» («Моя сладость»). Ее участие в клипе не осталось без внимания аудитории. Многие подчеркивают, что Малика-хола мастерски воплотила свой образ, и высоко оценивают ее исполнение.