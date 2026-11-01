В Германии тысячи молодых людей вышли на протест против политики правительства

В Германии тысячи молодых людей вышли на акции протеста. Несмотря на то, что большинство акций, прошедших в 34 городах страны, носили мирный характер, в некоторых регионах произошли беспорядки.

Демонстрации, состоявшиеся 31 октября, были организованы по инициативе движения «Ген З регелт» («Поколение З требует перемен»). По сообщению Reuters, в акциях приняли участие десятки тысяч человек.

Протестующие выдвинули требования по улучшению системы образования, увеличению финансирования школ, снижению стоимости жизни и выступили против обязательной военной службы. Кроме того, молодежь требует уделять больше внимания социальной справедливости и защите климата.

Большинство акций прошли мирно. Однако во Франкфурте были разграблены некоторые магазины и нанесен ущерб торговым точкам. В Гамбурге были подожжены ограждения и мусорные баки. В Кёльне и некоторых других городах полиция применила водометы для разгона демонстрантов.

По данным организаторов, возле Бранденбургских ворот в Берлине собралось около 5 тысяч человек. В Штутгарте полиция сообщила, что во время демонстрации присутствовало более 3 тысяч участников.

По мнению молодежи, правительство уделяет недостаточно внимания их будущему, получению образования и проблемам повседневной жизни. Инициаторы «Ген З регелт» призвали проводить акции мирно.