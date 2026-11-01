«Исход войны определим мы»: резкое предупреждение верховного лидера Ирана врагам

·105·Мир
«Исход войны определим мы»: резкое предупреждение верховного лидера Ирана врагам

В то время как геополитическая ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, из Тегерана прозвучало очередное серьезное заявление. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи провел расширенную встречу с высшим командным составом вооруженных сил страны и дал военным структурам жесткое указание отвечать на любую потенциальную угрозу врага немедленно, максимально эффективно и без географических ограничений.

Данное заявление, опубликованное на официальных страницах иранского лидера в социальных сетях, свидетельствует о начале нового этапа в вопросах безопасности в регионе.

«Мы решим, когда и как закончится война»

На встрече с высокопоставленными военными Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что поддержание обороноспособности страны в полной боевой готовности является главной приоритетной задачей:

«Самым основным и первостепенным условием сдерживания врага от любой агрессии является постоянная военная готовность — умная, сильная и бескомпромиссная.

Если наши враги снова осмелятся начать против нас военное вмешательство или террористические атаки, они глубоко ошибутся. То, когда, где и как закончится такое столкновение, будут решать только вооруженные силы Ирана и сам мужественный иранский народ».

Ответ без географических границ и оборонная стратегия

Данная директива, отданная верховным командованием Ирана, охватывает несколько важных стратегических аспектов:

  • Отсутствие пространственных ограничений: Было указано, что независимо от того, откуда и от кого исходит угроза, ответные удары могут быть нанесены не только вдоль границы, но и в любой географической точке, где расположены стратегические объекты врага;

  • Оперативная и эффективная реакция: Воинским подразделениям поручено без бюрократических проволочек наносить точные и разрушительные удары по любой провокации в считанные минуты;

  • Региональное давление: Это заявление является открытым вызовом основным геополитическим соперникам в регионе и предупреждает о недопустимости нарушения баланса сил.

ИранМоджтаба ХаменеиБлижний ВостокГеополитика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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