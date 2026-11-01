«Исход войны определим мы»: резкое предупреждение верховного лидера Ирана врагам

В то время как геополитическая ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, из Тегерана прозвучало очередное серьезное заявление. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи провел расширенную встречу с высшим командным составом вооруженных сил страны и дал военным структурам жесткое указание отвечать на любую потенциальную угрозу врага немедленно, максимально эффективно и без географических ограничений.

Данное заявление, опубликованное на официальных страницах иранского лидера в социальных сетях, свидетельствует о начале нового этапа в вопросах безопасности в регионе.

«Мы решим, когда и как закончится война»

На встрече с высокопоставленными военными Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что поддержание обороноспособности страны в полной боевой готовности является главной приоритетной задачей:

«Самым основным и первостепенным условием сдерживания врага от любой агрессии является постоянная военная готовность — умная, сильная и бескомпромиссная. Если наши враги снова осмелятся начать против нас военное вмешательство или террористические атаки, они глубоко ошибутся. То, когда, где и как закончится такое столкновение, будут решать только вооруженные силы Ирана и сам мужественный иранский народ».

Ответ без географических границ и оборонная стратегия

Данная директива, отданная верховным командованием Ирана, охватывает несколько важных стратегических аспектов: