Ошибка, которую многие допускают в молитве: что нужно говорить в дуа, чтобы не навлечь на себя беду?

·54·Общество
Ошибка, которую многие допускают в молитве: что нужно говорить в дуа, чтобы не навлечь на себя беду?

В повседневной жизни, сталкиваясь с трудностями или испытаниями, многие из нас невольно привыкли молиться: «О Господь, даруй мне терпение». Однако, как разъясняется в хадисах, в просьбе о «терпении» (сабре) во время дуа есть свои тонкости, и существует риск того, что человек, сам того не ведая, просит для себя испытаний.

В источниках приводится, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), услышав подобную молитву одного из сподвижников, поправил его и научил тому, какая просьба является наиболее благой для раба.

Поучительный случай из хадиса: что стоит за терпением?

Передается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), услышав, как один человек взывает: «О Аллах, я прошу у Тебя терпения», сказал следующее:

«Ты попросил у Аллаха терпения, а значит, попросил беды (испытания)! Проси у Аллаха благополучия (афият)!»

В чем заключается истинный смысл и мудрость этого наставления?

  • Когда нужно терпение? Терпение — это добродетель, которая требуется, когда человека постигает тяжкий недуг, беда, несчастье или утрата;

  • Риск добровольного навлечения испытаний: Прося напрямую о терпении, человек как бы призывает на себя тяжелые испытания и беды, которые потребуют этого терпения. Но раб не может заранее знать, какое именно испытание он способен вынести.

Что такое «афият» и почему нужно просить именно его?

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) наставлял общину не искать испытаний, а выбирать путь спасения от них. Поэтому просьба об афияте в дуа считается самым прекрасным деянием:

  • Значение афията: Афият — это когда человек находится в безопасности от всякого зла, болезней, бедствий и напастей в своей религии, в мирской жизни, в теле и душе, живя в здравии и спокойствии;

  • Высшая просьба: В другом хадисе посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) учил: «Просите у Аллаха благополучия (афията) в этом мире и в вечном, ибо после веры (имана) рабу не было даровано ничего лучше, чем благополучие».

Практический вывод для молящихся

Вместо того чтобы заранее просить «терпения», не столкнувшись с трудностями, каждому верующему мусульманину согласно сунне следует просить у Всевышнего Аллаха безопасности в обоих мирах, защиты от бед и дарования полноценного благополучия.

Если же по воле судьбы человека уже постигло несчастье, то именно в этой ситуации требуется проявлять терпение и надеяться на награду от Аллаха.

ИсламХадисДуаБлагополучие
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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