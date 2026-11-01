Президент Турции подписал документ, предназначенный для Казахстана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил ошибку во время церемонии подписания документов по итогам 13-го саммита Организации тюркских государств, прошедшего в Анкаре. Вместо места, отведенного для Турции, он поставил подпись на документе, предназначенном для Казахстана. Об этом сообщило издание «Кумхуриет».

Сообщается, что саммит завершился заседанием Совета глав государств. В ходе него лидеры стран-участниц подписали соответствующие документы для утверждения принятых решений.

Во время церемонии Эрдогану также был предоставлен документ. После того как президент поставил подпись, он спросил у ответственного сотрудника рядом: «Мы не в том месте расписались?»

Сотрудник объяснил, что документ принадлежит Казахстану и что нужно поставить подпись на месте, отведенном для Турции. В ответ на это Эрдоган в шутливой форме сказал: «Дай Бог тебе здоровья».

После этого ответственный сотрудник сообщил, что заменит документ. Через некоторое время, когда микрофоны были выключены, он принес новый документ. Сотрудник указал президенту место, где нужно расписаться. Когда Эрдоган спросил: «Куда?», сотрудник еще раз показал нужное поле. После этого глава Турции поставил подпись на соответствующем документе.

Этот инцидент был запечатлен на видео во время церемонии подписания в рамках саммита.