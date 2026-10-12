На концерте Кайрата Нуртаса произошла давка, организатор арестован

В казахстанском Шымкенте во время концерта известного певца Кайрата Нуртаса среди зрителей возникла давка. В результате инцидента за медицинской помощью обратились восемь человек. Организатор концерта арестован. Об этом сообщает КАЗИНФОРМ .

Инцидент произошел 10 октября на центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова. По предварительным данным, количество проданных на концерт билетов значительно превысило установленную вместимость площадки. В результате у входа на стадион скопилось слишком много людей, что создало угрозу безопасности зрителей.

По информации управления здравоохранения города Шымкента, семеро из восьми обратившихся за медпомощью были отпущены домой после осмотра. 18-летняя девушка получила травму и была госпитализирована. Врачи оценили ее состояние как тяжелое, однако наблюдается некоторое улучшение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении требований безопасности. По данным полиции Шымкента, организатор концерта 1984 года рождения задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется следствие.

Полиция опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о погибших в результате инцидента. Согласно официальным данным, погибших нет.

Компания Фридом Афиша, занимавшаяся продажей билетов, заявила, что организатором концерта являлась компания Шов Сервике. Компания выразила готовность сотрудничать с правоохранительными органами.