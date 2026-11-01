Тысячелетняя загадка: кем была бабушка Тутанхамона?

·68·Мир
Тысячелетняя загадка: кем была бабушка Тутанхамона?

В исследовании, опубликованном в 2010 году в научном журнале ДжАМА, был проведен анализ образцов ДНК мумий, принадлежащих королевской семье Древнего Египта. В результате исследований было установлено, что мумия, найденная в гробнице КВ35 в Луксоре и долгое время называвшаяся «Старшей леди» (Элдер Ладй), является царицей Тией.

Ученые сравнили генетические данные мумии с образцами, взятыми у Юи и Туи — родителей женщины, предположительно являвшейся Тией. Анализы позволили подтвердить родственные связи.

Согласно результатам исследования, Тия была матерью фараона Эхнатона и бабушкой знаменитого правителя Тутанхамона. Таким образом, личность мумии, остававшаяся неизвестной на протяжении тысячелетий, и ее место в египетской королевской династии были установлены на основе научных доказательств.

Царица ТияТутанхамонЭхнатонJAMA
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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