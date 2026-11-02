«Охота на тигров» в Китае: доходы и расходы семей чиновников будут проверены
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- Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял решение об усилении контроля над имуществом и расходами руководителей в системе государственного управления.
- Согласно новому порядку, проверки будут проводиться не только в отношении самих должностных лиц, но и в отношении их близких родственников.
- В частности, будут строго проверяться доходы и бизнес-деятельность супругов, детей, а также зятьев и невест.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял решение о резком усилении проверок имущества и реальных расходов руководителей в системе партийного и государственного управления. Согласно новому порядку, опубликованному на официальном портале правительства КНР, контроль будет распространяться не только на самих должностных лиц, но и в полной мере на их близких родственников.
Этим шагом Пекин переходит к самому решительному этапу борьбы с коррупцией, направленному на предотвращение незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением.
Новые правила: кто и как будет проверяться?
Согласно принятому документу, система декларирования личных данных и активов руководящих кадров будет кардинально усовершенствована:
Если расходы превышают официальный доход — проверка неизбежна: во всех случаях, когда реальные расходы, недвижимость или активы чиновника или членов его семьи значительно превышают их законные доходы, будут немедленно инициированы специальные проверки;
Бизнес родственников под строгим контролем: в документе отдельным пунктом закреплено установление системного контроля над предпринимательской деятельностью, которую ведут супруги, дети, а также зятья и невестки государственных и партийных работников;
Положить конец теневым активам: эта мера призвана положить конец практике оформления средств, полученных коррупционным путем, на имена членов семьи или различные бизнес-структуры.
«Коррупция — тигр, преграждающий путь»: позиция Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин с первых дней прихода к власти известен своей бескомпромиссной борьбой со взяточничеством:
Тигры и мухи: китайский лидер в своих выступлениях неоднократно сравнивал коррупцию с «хищным тигром», преграждающим путь к развитию страны;
Взяточники без убежища: Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что взяточников и коррупционеров необходимо лишить любых убежищ или возможностей для бегства, и новый порядок стал практическим воплощением этой политической воли.
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