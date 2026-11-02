Джорджина Родригес, супруга Роналду, привлекла внимание своим пугающим образом на Хэллоуин!

·77·Мир
Джорджина Родригес, супруга Роналду, привлекла внимание своим пугающим образом на Хэллоуин!

Супруга футбольной звезды Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, также по-особенному отметила Хэллоуин. В своем доме в Мадриде она устроила праздничный вечер в кругу семьи и близких друзей.

Джорджина поделилась кадрами с этого вечера со своими подписчиками в Instagram. На фотографиях она предстала в пугающем образе, соответствующем духу Хэллоуина. Выбранный для праздника наряд и грим придали её внешности особый колорит.

Невеста в окровавленном белом платье стоит рядом со скелетом.

Пользователи социальных сетей не остались равнодушными к праздничному облику Родригес. Под её фотографиями оставляют множество теплых комментариев и комплиментов. Некоторые поклонники оценили образ Джорджины как оригинальный и очень подходящий для атмосферы праздника.

Таким образом, супруга Роналду привлекла внимание фанатов не только семейным праздничным вечером, но и своим необычным появлением в социальных сетях.

Криштиану РоналдуДжорджина РодригесХэллоуин
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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