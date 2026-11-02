Джорджина Родригес, супруга Роналду, привлекла внимание своим пугающим образом на Хэллоуин!

Супруга футбольной звезды Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, также по-особенному отметила Хэллоуин. В своем доме в Мадриде она устроила праздничный вечер в кругу семьи и близких друзей.

Джорджина поделилась кадрами с этого вечера со своими подписчиками в Instagram. На фотографиях она предстала в пугающем образе, соответствующем духу Хэллоуина. Выбранный для праздника наряд и грим придали её внешности особый колорит.

Пользователи социальных сетей не остались равнодушными к праздничному облику Родригес. Под её фотографиями оставляют множество теплых комментариев и комплиментов. Некоторые поклонники оценили образ Джорджины как оригинальный и очень подходящий для атмосферы праздника.

Таким образом, супруга Роналду привлекла внимание фанатов не только семейным праздничным вечером, но и своим необычным появлением в социальных сетях.