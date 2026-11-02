В Узбекистане разрешили устанавливать мобильные радары без предупреждающих знаков

·50·Узбекистан
В Узбекистане разрешили устанавливать мобильные радары без предупреждающих знаков

В Узбекистане внесены изменения в порядок размещения радаров. Теперь мобильные устройства для измерения скорости, которые водители называют «треногами», можно устанавливать без специальных предупреждающих знаков.

Согласно прежнему порядку, за 250–500 метров до места установки стационарных и мобильных радаров обязательно должен был быть установлен знак «Радар». Однако постановлением правительства от 29 октября в это требование были внесены изменения.

В соответствии с новым порядком, обязанность по установке предупреждающего знака сохранена только для стационарных радаров. Требование предупреждать водителей о мобильных радарах с помощью специального дорожного знака было отменено.

Таким образом, мобильные устройства для измерения скорости могут размещаться на дорогах без предварительного уведомления водителей.

Безопасность дорожного движенияМобильные радарыДорожные знакиМВД Узбекистана
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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