Почему главный тренер «Ливерпуля» похвалил свою команду даже после поражения?

В одном из центральных матчей 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле принимал лондонский «Арсенал» и уступил со счетом 0:1. Судьбу напряженного поединка решил единственный гол, забитый Каем Хаверцем.

Несмотря на поражение на домашнем стадионе, главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола после игры открыто заявил, что доволен характером, проявленным его футболистами, их интенсивностью на поле и реакцией на пропущенный мяч.

Быстрая ошибка и изменение игры: анализ Ираолы

Наставник мерсисайдцев подробно прокомментировал ход встречи, подчеркнув, что его подопечные заслуживали гола:

«Мы сами виноваты в своих ошибках»: Главный тренер не стал скрывать, что план на начало матча не сработал: «Конечно, мы хотели добиться другого результата сегодня. Особенно мы сами виноваты в наших ошибках в начале встречи»;

Бесстрашная и свободная игра: После пропущенного мяча команда стала действовать более открыто: «После гола нам уже нечего было защищать, поэтому мы стали играть свободнее и смелее. В первом тайме мы перехватили инициативу и ушли на перерыв в хорошем настроении»;

Перекладина и упущенные возможности: Говоря о давлении во втором тайме, тренер отметил, что команде не хватило удачи: «Мы приложили много усилий, чтобы сравнять счет. Наш удар пришелся в перекладину, моментов было достаточно. Мы, безусловно, заслуживали забить хотя бы один гол».

«Сейчас только начало ноября — впереди большая борьба»

Ираола напомнил, что одно поражение не может быть окончательным выводом сезона, главное — что в команде формируется правильная игра: