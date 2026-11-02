Неожиданный инцидент в матче с «Расингом»: Мбаппе порадовал мальчика, в которого попал мяч

·0·Спорт
Неожиданный инцидент в матче с «Расингом»: Мбаппе порадовал мальчика, в которого попал мяч

Матч 11-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Расингом» со счетом 3:0, привлек внимание болельщиков не только красивыми голами, но и трогательным человеческим поступком после игры.

Юный болельщик, пострадавший от случайного удара во время матча, стал одним из героев встречи и пережил незабываемый день благодаря доброте звезды команды Килиана Мбаппе.

Неточный удар Тчуамени и неожиданная встреча в раздевалке

Во время матча один из болельщиков на трибунах оказался в неприятной ситуации:

  • Удар пришелся на трибуны: Полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени нанес мощный удар по воротам из-за пределов штрафной площади соперника. Однако мяч, не попав в цель, угодил прямо в маленького мальчика, наблюдавшего за игрой на трибуне;

  • Приглашение в раздевалку: После финального свистка представители «Королевского клуба» не оставили мальчика без внимания и сразу же пригласили его в раздевалку команды. Там юный болельщик лично встретился со звездными футболистами и сделал памятные фотографии;

  • Шутка и поддержка Мбаппе: Нападающий команды Килиан Мбаппе подошел, чтобы узнать о самочувствии ребенка, и, чтобы разрядить обстановку, искренне пошутил над своим товарищем по команде: «Как ты? Все в порядке? Проблема в том, что он не умеет бить по воротам, правда?»

Ситуация в турнирной таблице и предстоящие матчи

Эта уверенная победа имеет важное значение для подопечных Жозе Моуринью:

  • 3-е место и 27 очков: Мадридский «Реал» после 11-го тура набрал 27 очков и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании;

  • Положение «Расинга»: Хозяева поля с 11 очками остались в нижней части таблицы — на 15-м месте;

  • Следующее испытание — Лига чемпионов: В следующем матче команда Моуринью встретится с греческим АЕКом в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Реал МадридКилиан МбаппеОрельен ТчуамениЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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