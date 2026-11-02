Почему сотням граждан Узбекистана отказали во въезде в Грузию?

За первые девять месяцев текущего года из 711 иностранцев, которым было отказано во въезде в Грузию, 473 оказались гражданами Узбекистана. Это составляет почти 67 процентов от общего показателя. Об этом сообщает информационное агентство «Дунё».

Сообщается, что среди основных причин отказа во въезде — невозможность четко объяснить цель поездки, отсутствие таких документов, как бронь отеля и обратный авиабилет, непредоставление полиса медицинского страхования, а также неспособность подтвердить наличие достаточных средств для проживания в стране.

Напомним, что с 1 января 2026 года для иностранцев, посещающих Грузию с туристическими целями, введено требование об обязательном медицинском страховании. Страховой полис может быть на грузинском или английском языке, в бумажном или электронном виде. Сумма его покрытия должна составлять не менее 30 тысяч грузинских лари (около 11,2 тысячи долларов) и покрывать весь период поездки.

В связи с этим гражданам, планирующим поездку в Грузию, рекомендуется заранее определиться с целью визита, подготовить бронь отеля, обратный билет, медицинскую страховку и документы, подтверждающие наличие достаточных средств.