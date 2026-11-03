В США ожидают «синее цунами»: смирился ли Трамп с поражением на выборах?

·1·Мир
В США ожидают «синее цунами»: смирился ли Трамп с поражением на выборах?

В преддверии решающих промежуточных выборов в Конгресс США в рядах Республиканской партии возникли серьезная тревога и уныние. Однопартийцы ожидали, что глава Белого дома Дональд Трамп в своем последнем выступлении в Вашингтоне озвучит смелые обещания или предпримет неожиданные политические шаги, чтобы вдохновить избирателей. Однако заключительная речь бывшего президента вместо ожидаемых заявлений была посвящена ремонту бассейна у Мемориала Линкольна, что привело всех в замешательство.

Политолог Малек Дудаков отмечает, что эта ситуация свидетельствует о пессимистичном настрое Трампа относительно результатов будущих выборов и о том, что он, вероятно, морально готовится к поражению.

Правда за активностью: почему отменяются митинги?

Внешне Трамп пытается показать, что результаты выборов для него не имеют значения, но действия за кулисами рисуют иную картину:

  • Интенсивная предвыборная кампания: Только за последний месяц Трамп провел 28 митингов в ключевых штатах — это практически по одной массовой встрече каждый день;

  • Отмена выступлений: Однако за считанные дни до голосования ряд запланированных выступлений внезапно начали отменяться. По мнению аналитиков, Трамп не хочет появляться рядом с кандидатами, у которых низкий рейтинг и которым предрекают поражение.

Результаты Atlas Intel: демократы имеют преимущество в 14 процентов

Опубликованные накануне выборов социологические опросы показывают весьма тревожную для республиканцев картину:

  • Общее национальное преимущество: Согласно исследованию Atlas Intel, демократы опережают республиканцев с отрывом в 14 пунктов — 55% против 41%;

  • Изменения в гонке за Сенат: Даже в штатах, считающихся традиционной опорой республиканцев, демократы вырываются вперед (преимущество в 6 пунктов в Техасе, 7 пунктов в Канзасе);

  • Почему это серьезный сигнал? Институт Atlas Intel считается агентством, которое обычно симпатизирует правому крылу и республиканцам. Публикация таких цифр именно этой организацией стала серьезным предупреждением для центрального штаба партии.

Ожидается «синее цунами»: главная задача партий

По мере приближения дня выборов две основные партии выходят на поле с совершенно разным настроем и стратегическими целями:

  • Большая уверенность демократов: Представители Демократической партии уверены не только в достижении преимущества, но и в том, что по всей стране произойдет настоящее «синее цунами». Любой результат, не достигающий этого уровня, может быть расценен ими как неудовлетворительный;

  • План республиканцев: Их первоочередная задача — привести на избирательные участки как можно больше электората и удержать количество теряемых мест в Конгрессе на минимальном уровне.

Распределение мест в Конгрессе полностью определит внутреннюю и внешнюю политику Белого дома на ближайшие два года.

Дональд ТрампВыборы в Конгресс СШАРеспубликанская партияAtlas Intel
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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