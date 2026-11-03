Турция намерена взять на себя подготовку военных специалистов для стран ОТГ?

·5·Мир
Турция намерена взять на себя подготовку военных специалистов для стран ОТГ?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • На 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре была выдвинута инициатива по созданию «Колледжа оборонной промышленности ОТГ» под патронажем Турции.
  • Этот проект направлен на подготовку военных специалистов стран-членов, таких как Узбекистан, Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Казахстан, на основе единых турецких стандартов.
  • Он также предусматривает координацию оборонных технологий.

Историческая декларация, принятая по итогам 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшегося в октябре в Анкаре, привлекает внимание международных политических и военных аналитиков.

Как сообщает авторитетное турецкое издание Миллиет, в рамках саммита была выдвинута важная инициатива по созданию «Колледжа оборонной промышленности ОТГ» под эгидой официальной Анкары. Этот шаг имеет большое значение, так как он направлен на подготовку специалистов стран-членов организации в сфере военной промышленности и технологий на основе единых турецких стандартов.

Стратегический пункт Анкарской декларации

В итоговом документе, подписанном лидерами Узбекистана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана, данный образовательный проект закреплен следующим образом:

  • Директива по изучению возможностей: Согласно тексту декларации, соответствующим государственным органам стран-членов и Секретариату ОТГ рекомендовано тщательно изучить возможности разработки и реализации программы Колледжа оборонной промышленности под патронажем Турции;

  • Координация оборонных технологий: Проект предусматривает консолидацию обмена опытом и технологиями в сфере оборонной промышленности, вооружений нового поколения, беспилотных систем и военной инженерии в рамках единого центра;

  • Качество кадров: Турция планирует создать единую платформу технических специалистов для тюркских государств на базе стандартов НАТО и собственного передового военно-промышленного комплекса.

Геополитические дискуссии: экономический проект или скрытое военное сближение?

Аналитики высказывают два противоположных мнения относительно развития организации после этой инициативы:

  • Опасения о «скрытом военном центре»: По мнению некоторых международных экспертов, под прикрытием экономического сотрудничества в оборонной промышленности и подготовки кадров Турция постепенно ведет организацию к более глубокому военному сближению. Причина в том, что координация оборонных экспертов, технических систем и стандартов становится прочным фундаментом для потенциальной военной интеграции в будущем;

  • Твердая позиция Казахстана: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Анкаре еще раз подчеркнул, что ОТГ не является военным блоком. Он отметил, что организация «не является военным альянсом и не должна стать таковым в будущем», добавив, что те, кто утверждает обратное, пытаются искусственно разжечь конфликт;

  • Логичный вопрос: В то же время у наблюдателей возникает закономерный вопрос: если ОТГ не стремится стать военно-политическим союзом, почему страны-члены уделяют столь большое внимание объединению оборонной промышленности и созданию специализированного военного учебного заведения?

Для тюркских государств, включая Узбекистан, потребность в современных кадрах в сфере оборонной промышленности, обеспечение национальной безопасности собственными силами и повышение потенциала производства высокотехнологичного вооружения остаются одними из приоритетных задач в нынешней сложной геополитической ситуации.

Организация тюркских государствКолледж оборонной промышленностиАнкарская декларацияТурция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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