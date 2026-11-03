Пезешкиян сделал громкое заявление об угрозах и национальном единстве

Президент Ирана Масуд Пезешкиян выступил с откровенным и эмоциональным официальным заявлением в период резкого усиления военного и экономического давления на страну. Глава государства подчеркнул, что он нисколько не боится каких-либо внешних угроз и давления, а оборона и сила страны опираются исключительно на доверие и единство народа.

В своей речи иранский лидер отметил, что национальное единство сорвет любые планы врага, а также выразил готовность к самым решительным мерам ради спасения экономики страны.

«Если народ с нами, враг будет повержен»: жесткая позиция президента

На фоне внешнего давления и военных угроз Пезешкиян акцентировал внимание на главной опоре государства:

Единство и терпение: «Если народ будет с нами, то даже если погибнут тысячи людей, враг ничего не сможет сделать против нас и не добьется своей цели», — твердо подчеркнул глава Ирана;

Вторичность личной безопасности: Президент заявил, что его не беспокоят угрозы в адрес его жизни или должности, отметив, что сегодня сохранение независимости и целостности государства важнее всего остального.

Экономика и дефицит энергии: жесткая экономия для заводов

Помимо политических заявлений, президент объявил о неожиданном решении по стратегии сохранения внутренней экономики и промышленности страны в тяжелых условиях:

«Я готов выключить свет в своем кабинете»: Коснувшись вопроса энергоснабжения и производства в стране, Пезешкиян сказал, что ради того, чтобы национальная производственная цепочка не остановилась, он готов отключить электричество в культурных учреждениях, административных зданиях и даже в своем служебном кабинете;

Главная цель — стабильность производства: По словам иранского лидера, первоочередная задача правительства сегодня — несмотря на любые санкции и ограничения, обеспечить непрерывную работу заводов и фабрик, сохранить рабочие места и продолжить производство продукции внутри страны.

Данное выступление Масуда Пезешкияна показывает, что руководство Ирана в условиях внешних геополитических кризисов и внутренней экономической напряженности решило мобилизовать общество и перейти на режим жесткой экономии.