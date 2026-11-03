Пезешкиян сделал громкое заявление об угрозах и национальном единстве

·82·Мир
Пезешкиян сделал громкое заявление об угрозах и национальном единстве
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что в период внешнего военного и экономического давления оборона страны опирается на единство народа.
  • Глава государства объявил о режиме жесткой экономии.
  • Он отметил готовность отключать электроэнергию в административных зданиях и своем рабочем кабинете с целью сохранения национальной промышленности.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян выступил с откровенным и эмоциональным официальным заявлением в период резкого усиления военного и экономического давления на страну. Глава государства подчеркнул, что он нисколько не боится каких-либо внешних угроз и давления, а оборона и сила страны опираются исключительно на доверие и единство народа.

В своей речи иранский лидер отметил, что национальное единство сорвет любые планы врага, а также выразил готовность к самым решительным мерам ради спасения экономики страны.

«Если народ с нами, враг будет повержен»: жесткая позиция президента

На фоне внешнего давления и военных угроз Пезешкиян акцентировал внимание на главной опоре государства:

  • Единство и терпение: «Если народ будет с нами, то даже если погибнут тысячи людей, враг ничего не сможет сделать против нас и не добьется своей цели», — твердо подчеркнул глава Ирана;

  • Вторичность личной безопасности: Президент заявил, что его не беспокоят угрозы в адрес его жизни или должности, отметив, что сегодня сохранение независимости и целостности государства важнее всего остального.

Экономика и дефицит энергии: жесткая экономия для заводов

Помимо политических заявлений, президент объявил о неожиданном решении по стратегии сохранения внутренней экономики и промышленности страны в тяжелых условиях:

  • «Я готов выключить свет в своем кабинете»: Коснувшись вопроса энергоснабжения и производства в стране, Пезешкиян сказал, что ради того, чтобы национальная производственная цепочка не остановилась, он готов отключить электричество в культурных учреждениях, административных зданиях и даже в своем служебном кабинете;

  • Главная цель — стабильность производства: По словам иранского лидера, первоочередная задача правительства сегодня — несмотря на любые санкции и ограничения, обеспечить непрерывную работу заводов и фабрик, сохранить рабочие места и продолжить производство продукции внутри страны.

Данное выступление Масуда Пезешкияна показывает, что руководство Ирана в условиях внешних геополитических кризисов и внутренней экономической напряженности решило мобилизовать общество и перейти на режим жесткой экономии.

Масуд ПезешкиянИрангеополитический кризисэкономические санкции
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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