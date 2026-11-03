Пезешкиян сделал громкое заявление об угрозах и национальном единстве
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что в период внешнего военного и экономического давления оборона страны опирается на единство народа.
- Глава государства объявил о режиме жесткой экономии.
- Он отметил готовность отключать электроэнергию в административных зданиях и своем рабочем кабинете с целью сохранения национальной промышленности.
Президент Ирана Масуд Пезешкиян выступил с откровенным и эмоциональным официальным заявлением в период резкого усиления военного и экономического давления на страну. Глава государства подчеркнул, что он нисколько не боится каких-либо внешних угроз и давления, а оборона и сила страны опираются исключительно на доверие и единство народа.
В своей речи иранский лидер отметил, что национальное единство сорвет любые планы врага, а также выразил готовность к самым решительным мерам ради спасения экономики страны.
«Если народ с нами, враг будет повержен»: жесткая позиция президента
На фоне внешнего давления и военных угроз Пезешкиян акцентировал внимание на главной опоре государства:
Единство и терпение: «Если народ будет с нами, то даже если погибнут тысячи людей, враг ничего не сможет сделать против нас и не добьется своей цели», — твердо подчеркнул глава Ирана;
Вторичность личной безопасности: Президент заявил, что его не беспокоят угрозы в адрес его жизни или должности, отметив, что сегодня сохранение независимости и целостности государства важнее всего остального.
Экономика и дефицит энергии: жесткая экономия для заводов
Помимо политических заявлений, президент объявил о неожиданном решении по стратегии сохранения внутренней экономики и промышленности страны в тяжелых условиях:
«Я готов выключить свет в своем кабинете»: Коснувшись вопроса энергоснабжения и производства в стране, Пезешкиян сказал, что ради того, чтобы национальная производственная цепочка не остановилась, он готов отключить электричество в культурных учреждениях, административных зданиях и даже в своем служебном кабинете;
Главная цель — стабильность производства: По словам иранского лидера, первоочередная задача правительства сегодня — несмотря на любые санкции и ограничения, обеспечить непрерывную работу заводов и фабрик, сохранить рабочие места и продолжить производство продукции внутри страны.
Данное выступление Масуда Пезешкияна показывает, что руководство Ирана в условиях внешних геополитических кризисов и внутренней экономической напряженности решило мобилизовать общество и перейти на режим жесткой экономии.
Комментарии 0
…