Собака по кличке Цунами нашла 26 живых людей под завалами

·60·Мир
Собака по кличке Цунами нашла 26 живых людей под завалами

Принимающая участие в поисково-спасательных работах после разрушительных землетрясений в Венесуэле Цунами служебная собака по кличке Цунами помогла спасти жизни 26 человек. Специально обученная собака обнаруживала выживших под завалами, позволяя спасателям быстрее находить их.

По словам руководителя кинологической группы, действующей в зоне стихийного бедствия, Хорхе Бейенса, в ходе спасательной операции с помощью Цунами были обнаружены 26 живых пострадавших.

По словам специалиста, девятилетняя Цунами специализируется на поиске людей в завалах, оползнях и других чрезвычайных ситуациях. Для подготовки таких служебных собак обычно требуется три-четыре года.

Цунами ранее также участвовала в ликвидации последствий мощных землетрясений в Турции. Тогда ей также удалось найти выживших людей в местах, где другие поисковые группы не смогли их обнаружить.

Как подчеркнул кинолог, в настоящее время команда продолжает планомерно вести поисковые работы на территориях, определённых спасательным штабом.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес выразила особую благодарность Цунами и её проводнику.

По её словам, эта отважная служебная собака стала символом надежды для многих людей в трудные дни. Родригес подчеркнула, что труд Цунами и её кинолога является важной частью усилий сотен спасателей.

ВенесуэлаХорхе БеенсДелси РодригесТурция
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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