Абсолютный рекорд в истории шахмат: Синдоров и Гукеш обновляют 140-летнюю традицию

·83·Спорт
Абсолютный рекорд в истории шахмат: Синдоров и Гукеш обновляют 140-летнюю традицию
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  • Матч за звание чемпиона мира между Жавохиром Синдоровым и Гукешем Доммараджу признан самым молодым финалом в истории шахмат.
  • Это противостояние побьет все рекорды чемпионских матчей, проводимых с 1886 года, включая рекорд Гарри Каспарова и Анатолия Карпова.
  • Соревнования пройдут с 24 ноября по 12 декабря в Женеве (Швейцария) с призовым фондом в размере 2,5 миллиона долларов США.

Предстоящий матч за звание чемпиона мира по шахматам официально войдет в историю как самый молодой чемпионский поединок. Как сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в этом историческом противостоянии гордость Узбекистана, международный гроссмейстер Жавохир Синдоров сразится с действующим чемпионом мира, молодым индийским гением Гукешем Доммараджу.

ФИДЕ официально опубликовала рейтинг пяти самых молодых финалов за всю историю проведения матчей за звание чемпиона мира, начиная с 1886 года. Согласно ему, поединок между Синдоровым и Гукешем обновил все исторические показатели и занял первую строчку.

Рекорд Каспарова и Карпова побит

Согласно точным расчетам, на день начала первой партии возраст двух гениев составит:

  • Гукеш Доммараджу: 20 лет 179 дней;

  • Жавохир Синдоров: 20 лет 351 день.

Если сложить возраст обоих финалистов, этот матч превзойдет все предыдущие возрастные показатели в шахматном мире, включая рекорд легендарного противостояния Гарри Каспарова и Анатолия Карпова в 1984 году.

5 самых молодых чемпионских матчей в истории шахмат (рейтинг ФИДЕ)

  1. Гукеш — Жавохир Синдоров (2026): 20 лет 179 дней + 20 лет 351 день;

  2. Дин Лижэнь — Гукеш (2024): 32 года 32 дня + 18 лет 180 дней;

  3. Карлсен — Карякин (2016): 25 лет 347 дней + 26 лет 304 дня;

  4. Карлсен — Каруана (2018): 27 лет 344 дня + 26 лет 102 дня;

  5. Каспаров — Карпов (1984): 21 год 150 дней + 33 года 110 дней.

Супербитва в Женеве: призовой фонд и сроки

Стали известны детали великого матча, который определит нового обладателя шахматной короны:

  • Время и место проведения: Поединок пройдет в швейцарском городе Женева с 24 ноября по 12 декабря текущего года;

  • Призовой фонд: Общий призовой фонд соревнований установлен в размере 2,5 миллиона долларов США;

  • Исторический взлет Синдорова: Напомним, что Жавохир Синдоров в Турнире претендентов 2026 года обошел всех именитых соперников и исторически завоевал право бороться за шахматный трон.

В конце ноября взоры всего мирового шахматного сообщества будут прикованы к Швейцарии — там два сильнейших гроссмейстера нового поколения вступят в бой за мировую корону.

Жавохир СиндоровГукеш ДоммараджуФИДЕЧемпионат мира по шахматам
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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