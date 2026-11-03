Спецслужбы тюркского мира объединились: создана единая система раннего предупреждения

·4·Мир
Спецслужбы тюркского мира объединились: создана единая система раннего предупреждения

Национальные разведывательные и силовые службы стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) объединили свои усилия для работы на основе единого механизма. Об этом сообщил глава Национальной разведывательной организации Турции (МİТ) Ибрагим Калын на «Форуме диалога тюркского мира», организованном Управлением по коммуникациям при президенте Турции.

Согласно сообщению агентства Сабах, сотрудничество между спецслужбами тюркских государств вышло на самый высокий уровень в истории, а система совместной борьбы с региональными угрозами полностью введена в действие.

Единая система раннего предупреждения и направления сотрудничества

Выступая на конференции в Анкаре, Ибрагим Калын остановился на вопросах интеграции спецслужб и направлениях их деятельности:

  • Совместная оборона и контроль: «Благодаря созданной нами системе мы имеем возможность одновременно со всеми нашими партнерами выявлять и отслеживать угрозы, возникающие в любой точке мира», — подчеркнул глава МİТ;

  • Основные угрозы: Стороны ведут борьбу против терроризма, торговли людьми, распространения радикальных течений и других видов трансграничной незаконной деятельности на основе оперативного обмена информацией;

  • Принцип «неделимой безопасности»: Калын раскрыл основную философию тюркской интеграции: «Пока мы все не будем в безопасности, никто из нас не может быть в безопасности. Чтобы обеспечить свою личную безопасность, я, безусловно, должен учитывать безопасность своих партнеров, соседей и союзников».

Форум в Анкаре: шире, чем региональный охват

Данный авторитетный форум, прошедший в конце октября в Анкаре, привлек большое внимание международных экспертов:

  • Состав участников: В мероприятии приняли участие руководители разведывательных служб стран-членов ОТГ, дипломаты, аналитики и представители научных кругов;

  • Широкая география: Также на площадку диалога были привлечены представители неправительственных и общественных организаций Ближнего Востока и ряда европейских стран.

Объединение разведок тюркских государств имеет решающее значение для дальнейшего укрепления национальной и региональной безопасности в период усиления геополитической нестабильности и глобальных вызовов, в частности для Узбекистана.

Организация тюркских государствИбрагим КалынMİTФорум диалога тюркского мира
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хочет ли Россия вступить в Организацию тюркских государств? Кремль дал официальный комментарийХочет ли Россия вступить в Организацию тюркских государств? Кремль дал официальный комментарийВчера 23:36Президент Турции подписал документ, предназначенный для КазахстанаПрезидент Турции подписал документ, предназначенный для Казахстана1 ноября 14:26Президент Казахстана предложил включить Россию в Организацию тюркских государствПрезидент Казахстана предложил включить Россию в Организацию тюркских государств31 октября 12:26В Турцию без загранпаспорта: узбекистанцы вскоре смогут путешествовать по ID-картамВ Турцию без загранпаспорта: узбекистанцы вскоре смогут путешествовать по ID-картам30 октября 15:37Лидеры тюркских государств открыли парк цивилизаций в Анкаре (видео)Лидеры тюркских государств открыли парк цивилизаций в Анкаре (видео)30 октября 15:26Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Анкару — чего ожидать от исторического саммита?Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Анкару — чего ожидать от исторического саммита?29 октября 21:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца