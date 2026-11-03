Спецслужбы тюркского мира объединились: создана единая система раннего предупреждения

Национальные разведывательные и силовые службы стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) объединили свои усилия для работы на основе единого механизма. Об этом сообщил глава Национальной разведывательной организации Турции (МİТ) Ибрагим Калын на «Форуме диалога тюркского мира», организованном Управлением по коммуникациям при президенте Турции.

Согласно сообщению агентства Сабах, сотрудничество между спецслужбами тюркских государств вышло на самый высокий уровень в истории, а система совместной борьбы с региональными угрозами полностью введена в действие.

Единая система раннего предупреждения и направления сотрудничества

Выступая на конференции в Анкаре, Ибрагим Калын остановился на вопросах интеграции спецслужб и направлениях их деятельности:

Совместная оборона и контроль: «Благодаря созданной нами системе мы имеем возможность одновременно со всеми нашими партнерами выявлять и отслеживать угрозы, возникающие в любой точке мира», — подчеркнул глава МİТ;

Основные угрозы: Стороны ведут борьбу против терроризма, торговли людьми, распространения радикальных течений и других видов трансграничной незаконной деятельности на основе оперативного обмена информацией;

Принцип «неделимой безопасности»: Калын раскрыл основную философию тюркской интеграции: «Пока мы все не будем в безопасности, никто из нас не может быть в безопасности. Чтобы обеспечить свою личную безопасность, я, безусловно, должен учитывать безопасность своих партнеров, соседей и союзников».

Форум в Анкаре: шире, чем региональный охват

Данный авторитетный форум, прошедший в конце октября в Анкаре, привлек большое внимание международных экспертов:

Состав участников: В мероприятии приняли участие руководители разведывательных служб стран-членов ОТГ, дипломаты, аналитики и представители научных кругов;

Широкая география: Также на площадку диалога были привлечены представители неправительственных и общественных организаций Ближнего Востока и ряда европейских стран.

Объединение разведок тюркских государств имеет решающее значение для дальнейшего укрепления национальной и региональной безопасности в период усиления геополитической нестабильности и глобальных вызовов, в частности для Узбекистана.