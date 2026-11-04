Какие страны являются самыми опасными для журналистов и почему участились удары дронов?

·54·Мир
Какие страны являются самыми опасными для журналистов и почему участились удары дронов?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Согласно отчету ЮНЕСКО, в 2024–2025 годах число журналистов, погибших при профессиональной деятельности по всему миру, увеличилось на 20% и составило 189 человек.
  • Большинство случаев смерти произошло в зонах военных действий, при этом 40% из них стали жертвами ударов дронов.
  • Наибольшие потери зафиксированы в Палестине (62 человека), Мексике (17 человек), Судане (14 человек) и Украине (12 человек).

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО (УНЭСКО) опубликовала новый тревожный отчет о безопасности журналистов во всем мире. Согласно документу, за последние два года число сотрудников СМИ, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, значительно возросло.

В течение 2024–2025 годов в глобальном масштабе в общей сложности 189 журналистов ушли из жизни из-за своей профессиональной деятельности. Этот показатель демонстрирует рост на 20 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2022–2023 годы).

Доля военных конфликтов и ударов дронов

В отчете особо отмечается, что большая часть смертей журналистов приходится именно на вооруженные конфликты и очаги войн:

  • Потери в зонах боевых действий: 127 из всех зафиксированных случаев смерти произошли непосредственно в зонах военных действий;

  • Смертоносное влияние дронов: 40 процентов представителей СМИ, погибших в зонах военных конфликтов, стали жертвами ударов дронов (беспилотных летательных аппаратов). Это доказывает, что в современных войнах дистанционное высокоточное оружие стало самой серьезной угрозой для безопасности журналистов.

Самые опасные точки для журналистов

Согласно данным, представленным ЮНЕСКО, по числу погибших сотрудников СМИ на первых местах значатся следующие страны:

  • Палестина — 62 человека: Военные действия в регионе стали самой кровавой и губительной площадкой для журналистов;

  • Мексика — 17 человек: Несмотря на отсутствие войны, риск при освещении деятельности организованной преступности и наркокартелей остается высоким;

  • Судан — 14 человек: Внутренний вооруженный конфликт и гуманитарный кризис создают прямую угрозу жизни представителей СМИ;

  • Украина — 12 человек: В ходе продолжающихся военных действий погибли еще 12 местных и международных журналистов.

ЮНЕСКО призывает международное сообщество обеспечить строгое соблюдение норм международного гуманитарного права по защите репортеров и операторов, работающих в зонах конфликтов.

ЮНЕСКОБезопасность журналистовМеждународное гуманитарное правоВоенные конфликты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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