В Ташкенте ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству сладостей с гашишем (видео)

·0·Общество
В Ташкенте ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству сладостей с гашишем (видео)

В Ташкенте пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, производившей сладости с содержанием наркотических веществ — печенье и мармелад с добавлением гашишного масла. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, опасная лаборатория была организована в одной из арендованных квартир в махалле «Домбрабад» Чиланзарского района.

В ходе оперативных мероприятий в квартире было обнаружено и изъято около 6 килограммов гашиша и его масел, что в общей сложности составляет более 19 200 доз наркотических средств. Задержан 23-летний гражданин, занимавшийся распространением «отравы» через интернет.

Что было найдено в нарколаборатории?

При осмотре квартиры правоохранительные органы обнаружили крупную партию наркотиков и цех по их производству:

  • Объем веществ: 3,5 кг гашишного масла, 350 граммов вещества, подготовленного к сбыту (361 отдельный сверток), смеси гашиша и гашишного масла, а также 600 граммов чистого гашиша;

  • «Опасные» сладости: В лаборатории были выявлены печенье, испеченное с использованием 1,5 кг гашишного масла, а также 4 упаковки мармелада с гашишем;

  • Оборудование для производства и упаковки: В качестве вещественных доказательств изъяты медицинские шприцы, электронные весы, зип-пакеты, изоленты и 500 пустых флаконов, использовавшихся для дозировки и фасовки наркотиков.

Как была раскрыта преступная цепочка?

Операция проводилась поэтапно, что позволило выйти от рядового распространителя непосредственно на производителя:

  • Первый удар — в Яшнабаде: Сначала сотрудники задержали 23-летнего парня, который занимался «закладками» наркотиков на территории Яшнабадского района через Telegram и интернет-магазины. При нем было обнаружено 74 грамма гашишного масла;

  • Разоблачение оптового поставщика: На основании показаний задержанного и оперативных следственных действий был выявлен основной поставщик, снабжавший его наркотиками, а также его лаборатория в Чиланзарском районе.

Строгое наказание и уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Незаконное изготовление и сбыт наркотических средств в крупных размерах с целью сбыта).

Лицам, признанным виновными по данной статье, грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению других членов преступной сети.

МВДЧиланзарский районнарколабораториянаркотические средства
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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