В Самарканде соберутся спецслужбы 24 стран для противодействия новым угрозам

5-6 ноября 2026 года древний город Самарканд примет еще один престижный международный форум — первый экспертный диалог «ШОС плюс» по вопросам безопасности.

Это собрание, проходящее в период стремительного развития цифровых технологий в глобальном масштабе, будет посвящено главной теме: «Безопасность в эпоху цифровой трансформации: борьба с терроризмом и экстремизмом с учетом развития новых технологий». Председательствовать на представительном мероприятии будет председатель Службы государственной безопасности Республики Узбекистан генерал-полковник Б. Курбонов.

Международное признание Ташкентской инициативы: от Астаны до Самарканда

Инициатива по созданию данного формата была выдвинута непосредственно руководством Узбекистана и в короткие сроки перешла в практическую стадию:

Инициатива Президента: Предложение о запуске этой новой диалоговой платформы было впервые озвучено Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в 2024 году на Астанинском саммите ШОС;

Тяньцзиньское соглашение: В 2025 году на совете глав государств-членов организации, прошедшем в китайском городе Тяньцзинь, было единогласно одобрено решение выбрать именно город Самарканд местом проведения первого саммита экспертного диалога.

Руководители 24 стран и спецслужб: кто примет участие?

Самаркандский диалог по своему охвату и уровню участников становится одной из крупнейших платформ безопасности в регионе:

Широкомасштабные делегации: Подтверждено участие 33 представительных делегаций из 24 стран мира , а также представителей 5 международных организаций ;

Представители спецслужб: На форуме за одним столом соберутся руководители разведывательных и правоохранительных органов государств-членов ШОС, стран-наблюдателей, партнеров по диалогу, отраслевые эксперты и почетные гости.

Искусственный интеллект и угрозы в киберпространстве: основные задачи повестки дня

Участники диалога обсудят новые формы современных угроз и разработают общую стратегию:

Использование искусственного интеллекта: В повестке дня будет подробно рассмотрено влияние передовых технологий, алгоритмов и инструментов искусственного интеллекта на системы безопасности, а также новые виды рисков;

Итоговый документ и приоритетные направления: По итогам переговоров главы делегаций определят будущие практические задачи по совместной борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и кибератаками в условиях цифровой трансформации.

Ожидается, что Самаркандский диалог положит начало новой эре скоординированных действий в сфере цифровой безопасности на пространстве ШОС.