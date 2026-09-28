Индия запустит первый спутник с чипом искусственного интеллекта

·4·Технологии
Индия запустит первый спутник с чипом искусственного интеллекта

Индийский космический стартап ТакеМе2Спаке готовится к запуску первого в истории страны орбитального вычислительного спутника, который отправится на орбиту 1 октября 2026 года. Аппарат под названием МОИ-1А массой менее 50 кг будет выведен в космос в рамках миссии Транспортер-18 компании SpaceX. Этот проект является важным шагом в области космических исследований и должен кардинально изменить процесс обработки данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

По данным Иксбт.ком, спутник МОИ-1А оснащен современными процессорами NVIDIA Орин NX, предназначенными для выполнения вычислений непосредственно в космосе. Такой подход позволяет космическому аппарату обрабатывать весь массив первичных данных прямо на орбите, не передавая их на Землю. В результате значительно снижается нагрузка на наземную инфраструктуру и ускоряется получение результатов анализа.

Искусственный интеллект и новые возможности

В рамках проекта ТакеМе2Спаке уже заключила контракты с 23 клиентами, включая предприятия, занимающиеся геоинформационными системами, и образовательные учреждения. Среди клиентов также американская компания Литтле Плаке Лабс, специализирующаяся на анализе космических данных. В рамках этого сотрудничества клиенты смогут загружать свои контейнеризированные модели AI на спутник.

Эти интеллектуальные модели будут обрабатывать данные прямо в космосе во время пролета над определенной территорией. На Землю будут передаваться не огромные массивы «сырых» данных, а только готовые аналитические результаты. Это повышает эффективность каналов связи и резко сокращает объемы передаваемой информации.

Важный шаг впереди планов Илона Маска

Стоит отметить, что ранее Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX начнет вывод на орбиту спутников с чипами NVIDIA в 2027 году. Однако индийский стартап опережает конкурентов, планируя отправить свой инновационный аппарат в космос на год раньше.

Успешная реализация этой миссии должна ускорить интеграцию космических технологий и AI, установив новые стандарты на рынке орбитальных вычислений.

Искусственный интеллектКосмосNVIDIASpaceXИндия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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