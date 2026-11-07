Итальянский почтальон собрал 2,7 тонны одноцентовых монет и стал местной легендой

Бруно Сальви. Фото: Bild

Живущий в Италии почтовый служащий Бруно Сальви посвятил большую часть своей жизни простой, но удивительной цели: ему удалось собрать медные одноцентовые монеты общим весом 2,7 тонны (2710 кг).

Как сообщают местные СМИ, его многолетнее увлечение привело не только к огромным цифрам, но и начало угрожать прочности его собственного дома.

От лиры до цента: история 1,176 миллиона монет

Бруно Сальви с детства интересовался мелочью, но его настоящая «гонка коллекционирования» началась в период перехода Европы на единую валюту:

«Просто хотел узнать свой предел»: «Когда в Италии отменили национальную валюту — лиру, я начал собирать монеты по 1 центу. У меня не было намерения искать какие-то редкие или антикварные нумизматические монеты. Я просто хотел увидеть, как далеко смогу зайти в этом деле», — говорит Бруно;

Собранная сумма: В результате многолетнего терпения в его руках скопилось в общей сложности 1 миллион 176 тысяч одноцентовых монет. В общей сложности эта сумма составляет 11 760 евро.

Пол в доме треснул: сокровище в 28 огромных бутылях

Со временем груда медных монет стала настолько большой, что создала серьезную проблему безопасности внутри дома:

30-литровые бутыли: Собранная мелочь была расфасована в 28 больших стеклянных бутылей объемом 30 литров каждая;

Трещины в бетоне: Из-за того, что общий вес монет превысил 2,7 тонны, бетонный пол квартиры не выдержал такой нагрузки и треснул;

Перенос на нижний этаж: Опасаясь разрушения дома, почтальон был вынужден перенести все тяжелые емкости на нижний, более прочный этаж здания.

Цель — 1,5 миллиона монет

Несмотря на трещины в бетонном полу и проблемы с весом, Бруно не собирается отказываться от своего дела. Он намерен еще больше расширить свою коллекцию:

«Сейчас моя главная цель — довести количество монет до 1,5 миллиона штук. Если эти одноцентовые монеты продолжат оставаться в обращении, возможно, я соберу даже больше», — подчеркнул итальянский почтальон.