Фанаты «Мистера Бина» ликуют: актер снова возвращается к шпионажу!

Ожидается, что в четвертой части «Инглиша» он снова исполнит главную роль. Таким образом, поклонники смогут увидеть новые приключения любимого сыщика.

Как сообщает издание Screen Daily, съемки фильма планируется провести в Великобритании и на Мальте. Над новым проектом будет работать компания Working Title Films, которая занималась производством трех предыдущих картин.

Серия фильмов «Агент Джонни Инглиш», созданная как юмористическая пародия на фильмы о Джеймсе Бонде, завоевала огромную популярность среди зрителей. Первая часть вышла на экраны в 2003 году. Позже, в 2011 году, был показан фильм «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка», а в 2018 году — «Агент Джонни Инглиш 3.0».

На данный момент подробная информация о сюжете четвертого фильма, других актерах и дате премьеры не разглашается. Однако новость о том, что Роуэн Аткинсон вновь вернется к образу неудачливого, но своеобразного сыщика, вызывает большой интерес у фанатов.

А какой образ актера вам нравится больше: Мистер Бин или Джонни Инглиш?