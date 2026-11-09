«Прошу прощения у футболистов»: Рузикул Бердыев рассказал о тяжелой победе в Бухаре

В рамках 27-го тура Суперлиги Узбекистана в важном противостоянии каршинский «Насаф» одержал волевую и крайне непростую выездную победу над «Бухарой» со счетом 1:0.

После матча наставник каршинцев Рузикул Бердыев принял участие в пресс-конференции. Отвечая на вопросы о тяжелой дороге, из-за которой команде пришлось 8 часов ждать в аэропорту, кадровых потерях и возможном отдыхе от тренерской деятельности, опытный специалист прежде всего подверг резкой критике качество поля в Бухаре и официально извинился перед футболистами обеих команд.

«Давно не видел такого поля»: Резкая критика состояния газона

Рузикул Бердыев пояснил, почему качество игры свелось лишь к длинным передачам и борьбе:

Мужество футболистов: «Лично я прошу прощения у футболистов обеих команд. То, что мы вынуждаем их играть на таком поле — это очень тяжелая ситуация. Я давно не видел подобного газона в округе. Выйти и играть на таком покрытии — это настоящий подвиг»;

Влияние на тактику: «Что касается игры, то на поле в таком состоянии матч не мог проходить иначе — только длинные пасы, верховая борьба и стандартные положения. Несмотря на это, ребята боролись до конца и добыли важные три очка».

8 часов в аэропорту, потери и травмы

Тренер также подробно остановился на усталости, вызванной международными и внутренними переездами, а также на отсутствии ведущих игроков:

Трудности пути: Команда прибыла после долгих перелетов, и им пришлось провести 8 часов в аэропорту. Это стало серьезной физической нагрузкой для игроков;

Состояние Абдурахматова и Бахромова: «Зафармурод Абдурахматов и Сардор Бахромов стали для нас большой потерей. У Бахромова была травма, полученная в предыдущем матче. Мы не стали рисковать Абдурахматовым, так как почувствовали у него небольшое повреждение ноги. Также не смог выйти на поле Мурод Рахматов. Несмотря на это, ребята смогли найти в себе моральные силы».

«Буду помогать команде столько, сколько потребуется»

На вопрос о паузах в карьере (саббатикал), которые случаются у великих тренеров вроде Гвардиолы и Анчелотти, главный тренер «Насафа» ответил искренне: