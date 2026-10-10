США, Европа и Украина обсудили план остановки войны до зимы

Тайная встреча в Майами с участием представителей США, Украины, европейских государств и НАТО вызвала большой резонанс на арене международной политики. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный о ходе переговоров источник, на этой встрече, длившейся 6 часов, обсуждалась концепция создания «новой архитектуры безопасности», гарантирующей многолетний мир между Россией и Европой.

По данным источника, стороны также рассмотрели «некоторые идеи» по самому деликатному вопросу — территориальным спорам, однако детали пока не разглашаются.

Представители Трампа и план завершения войны до зимы

В этом важном саммите, прошедшем 9 октября, приняли участие высокопоставленные политики и дипломаты:

Участники высокого уровня: В переговорах приняли участие специальный представитель президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также официальные лица Украины, ведущих европейских стран и НАТО;

Цель остановки до зимы: По заявлению Стива Уиткоффа, главной темой на повестке дня был поиск путей прекращения конфликта до наступления зимнего сезона;

Широкий спектр проблем: Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки к зимнему периоду, коридоров экспорта зерна, послевоенного восстановления Украины и предоставления ей долгосрочных гарантий безопасности со стороны США и Европы;

Единое предложение для России: По информации Reuters, союзники намерены в ближайшие недели выработать единый согласованный план урегулирования конфликта в Украине и направить его напрямую в Москву. В повестку дня также вошли перспективы вступления Украины в Европейский союз.

Диалог Путина и Трампа: Удар дронов и сроки переговоров

В один день с саммитом в Майами, 9 октября, состоялся телефонный разговор между руководителями России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом:

Заявление Ушакова: Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонной беседы Путин заявил, что сроки возобновления переговоров с Киевом будут дополнительно пересмотрены;

Последствия атак в день выборов: «В основной день выборов в Государственную Думу киевский режим попытался нанести крупномасштабные удары с помощью дронов по Москве и другим городам. Эти действия, направленные на срыв выборов, по сути, свели на нет возможность немедленного возобновления переговорного процесса», — подчеркнул Ушаков.

Судьба ожидаемого в октябре трехстороннего саммита

Московская сторона ранее неоднократно подчеркивала свою готовность к диалогу. Если в июне Владимир Путин заявлял, что мирные переговоры могут вестись на основе прежних договоренностей, достигнутых в Стамбуле, то в сентябре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключал вероятности проведения трехсторонней встречи с участием России, Украины и США в ближайшей перспективе, в частности в октябре.

Однако готовящийся на Западе новый пакет документов в Майами и последняя эскалация на фронте ставят под большой знак вопроса то, как быстро этот процесс сможет реализоваться.