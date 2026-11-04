В Индии открылся тренажерный зал для женщин: можно заниматься в хиджабе и парандже

·36·Мир
В Индии открылся тренажерный зал для женщин: можно заниматься в хиджабе и парандже
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В городе Коимбатур в Индии женщина по имени Шабана открыла специальный спортивный зал, где мусульманки могут свободно заниматься в хиджабе и парандже.
  • Шабана пришла к этому решению, так как не смогла найти отдельное спортивное место для женщин, когда ее вес превышал 140 килограммов.
  • В данном центре работают только женщины, а посетителям предоставляются консультации по правильному питанию вместе с физическими упражнениями.

В городе Коимбатур индийского штата Тамилнад женщина по имени Шабана открыла тренажерный зал, предназначенный исключительно для женщин. Здесь мусульманки могут свободно тренироваться даже в своей повседневной одежде, такой как хиджаб и паранджа.

Как сообщает BBC, к такому решению Шабану подтолкнули проблемы со здоровьем и невозможность найти подходящий спортивный зал для женщин. Она рассказала, что в свое время ее вес превышал 140 килограммов, и когда она искала место для тренировок, чтобы похудеть, то не смогла найти зал, предназначенный только для женщин.

После этого она начала заниматься в обычном тренажерном зале, а позже занялась тренерской деятельностью. Набравшись опыта за несколько лет, она решила открыть собственный зал.

Центр, созданный Шабаной, открыт для всех женщин. Однако, поскольку он расположен в районе, где проживает много мусульман, он стал особенно популярен среди мусульманских женщин. В зале работают только женщины, а занятия проводятся в течение всего дня.

Здесь женщины не только занимаются физическими упражнениями, но и получают консультации по правильному питанию. В тренажерном зале упор делается не на дорогостоящие тренажеры, а на простые приспособления и упражнения, выполняемые на полу.

Шабана не скрывает, что при открытии своего дела столкнулась с различными трудностями. Несмотря на это, при поддержке мужа и семьи она достигла своей цели. Сегодня, помимо тренерской работы, она также участвует в соревнованиях по тяжелой атлетике.

Одна из посетительниц зала рассказала, что начала тренировки после трех операций кесарева сечения и смогла сбросить 13 килограммов. По ее словам, это место позволяет не только укрепить здоровье, но и пообщаться с другими женщинами, а также избавиться от повседневного стресса.

КоимбатурТамилнадШабанаженский спорт
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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