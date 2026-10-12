Летающая свинья оставила китайскую деревню без света более чем на 10 часов

В китайской провинции Сычуань фермер, пытавшийся перевезти живую свинью с помощью дрона на радиоуправлении, столкнулся с неожиданной проблемой. Поднявшийся в воздух аппарат запутался в высоковольтных электросетях. В результате свинья не только провисела в воздухе несколько часов, но и целая деревня осталась без электроснабжения.

Такое случается не каждый день. Однако на этот раз инцидент оказался вовсе не шуткой, а показал, что необычный способ транспортировки, выбранный фермером, обернулся серьезной проблемой.

Фермер решил перевозить свиней на дроне

Этот случай в очередной раз продемонстрировал непредвиденные последствия использования современных технологий. Фермер, которого можно назвать «современным пастухом», придумал оригинальный способ доставки своих свиней на ближайшую бойню.

По его мнению, погрузка животных в грузовики отнимала много времени, а сам процесс был довольно хлопотным и неудобным. Поэтому фермер решил привязать свиней к крупногабаритному дрону с дистанционным управлением и перевезти их по воздуху.

На первый взгляд этот метод мог показаться удобным способом экономии времени и средств. Но план фермера сработал совсем не так, как ожидалось.

Когда дрон совершал свой первый полет в сторону бойни, он запутался в высоковольтных линиях электропередачи. В результате привязанная к аппарату свинья провисела в воздухе несколько часов. Самой серьезной проблемой стало то, что инцидент привел к отключению электроэнергии во всей деревне.

Для восстановления электроснабжения были привлечены 12 человек

Фермер, пытавшийся самостоятельно освободить дрон от проводов, не смог решить проблему своими силами. В конце концов он был вынужден обратиться в компанию, ответственную за электроснабжение, и попросить помощи у специалистов.

Для возобновления подачи электричества в деревню привлекли 12 специалистов. Они вели работы по восстановлению энергоснабжения в районе более десяти часов.

Согласно предварительным подсчетам, на устранение ущерба, нанесенного электросетям, и ремонтные работы ушло примерно 10 тысяч юаней, то есть около 1 400 долларов.

Таким образом, эксперимент, затеяный ради экономии времени и расходов, принес фермеру лишь дополнительные хлопоты и финансовые убытки. Вдобавок ко всему жители целой деревни на долгое время остались без электричества.

Оправдания фермера не освободили его от ответственности

Сотрудникам электросетевой компании фермер заявил, что причиной запутывания дрона в проводах стали плохие погодные условия и ограниченная видимость.

Однако это объяснение не освободило его от ответственности. По результатам расследования, проведенного после инцидента, фермер был признан виновным в запуске дрона в запрещенной зоне, а также в перегрузке аппарата сверх допустимой нормы.

Эта ситуация показала, что при использовании дронов необходимо учитывать не только технические возможности, но и правила полетов, а также требования безопасности.

В горных районах расширяется использование дронов

Объясняя свои действия, фермер из провинции Сычуань отметил, что из-за горного рельефа местности перевозить свиней на транспортных средствах крайне сложно. По его словам, использование дрона позволило бы сэкономить много времени и средств.

Действительно, китайские СМИ сообщают, что в горных регионах страны сельскохозяйственные дроны все чаще используются для транспортировки живых животных.

Подобные технологии способны облегчить логистику в труднодоступных районах. Тем не менее, данный инцидент наглядно показал, как важно соблюдать правила безопасности и правильно оценивать возможности техники при внедрении новых методов.

План фермера перевезти свинью по воздуху в итоге обернулся из ряда вон выходящим происшествием, оставившим без электричества целую деревню. В результате задуманный ради экономии времени способ привел к дополнительным затратам, затяжным ремонтным работам и непредвиденным проблемам.