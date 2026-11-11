После месячного перерыва: Испания возобновила закупки сжиженного газа у России

Согласно официальным статистическим данным, опубликованным оператором энергосистемы Испании «Энагас», в октябре текущего года королевство возобновило импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России после месячного перерыва.

Показатели октября и темпы роста

Согласно статистическому бюллетеню оператора, во втором месяце осени Испания закупила у России 2086 гигаватт-часов топлива. Этот показатель почти в два раза превышает результат октября прошлого года (1078 гигаватт-часов).

Напомним, что в предыдущем месяце — сентябре — поставки сжиженного газа из России впервые за последние пять лет упали до нуля. Однако к октябрю ситуация изменилась, и доля России в общем объеме импорта газа в страну составила 6,4 процента.

Страны-поставщики Место и доля на рынке Испании (Октябрь) 1. США 44,3 процента от доли импорта 2. Алжир 30,6 процента от доли импорта 3. Португалия 6,9 процента от доли импорта 4. Россия 6,4 процента от доли импорта (2086 ГВт·ч)

Благодаря этим показателям по итогам октября Россия заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков на испанском рынке.

Общие результаты за десять месяцев и планы ЕС

По итогам первых десяти месяцев текущего года Россия уверенно удерживает третье место в списке основных поставщиков газа в Испанию с долей 14,3 процента (43 662 гигаватт-часа). Этот показатель выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время возобновление закупок газа происходит на фоне планов Европейского союза по полному отказу от российских энергоресурсов. Согласно утвержденному графику ограничений, запрет на импорт российского сжиженного газа должен вступить в силу 1 января 2027 года.

Как вы считаете, будут ли наблюдаться дальнейшие изменения в этих показателях до конца года в связи с запланированными запретами Европейского союза? Оставляйте свое мнение в комментариях!