Иран предупредил Израиль о «мощном ударе»

Центральное командование «Хатам аль-Анбия» Ирана сообщило о приостановке операций против Израиля после «болезненного ответа».

В заявлении сказано, что если Израиль возобновит военные действия, особенно продолжит атаки на Южный Ливан, Тегеран ответит гораздо более жестко и разрушительно.

Иранская сторона подчеркивает, что любые атаки на Ливан станут основанием для ракетных ударов по территории Израиля.

Таким образом, дальнейшее развитие ситуации зависит от решения руководства Израиля.