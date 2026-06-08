Иран предупредил Израиль о «мощном ударе»

·48·Мир
Иран предупредил Израиль о «мощном ударе»

Центральное командование «Хатам аль-Анбия» Ирана сообщило о приостановке операций против Израиля после «болезненного ответа».

В заявлении сказано, что если Израиль возобновит военные действия, особенно продолжит атаки на Южный Ливан, Тегеран ответит гораздо более жестко и разрушительно.

Иранская сторона подчеркивает, что любые атаки на Ливан станут основанием для ракетных ударов по территории Израиля.

Таким образом, дальнейшее развитие ситуации зависит от решения руководства Израиля.

ИранИзраильЛиванТегеранХатам аль-Анбия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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