В Бангладеш быка не стали приносить в жертву из-за сходства с Трампом

·395·Мир
В Бангладеш быка не стали приносить в жертву из-за сходства с Трампом
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В Бангладеш бык-альбинос, получивший прозвище «Дональд Трамп» из-за своей необычной прически, был спасен от забоя на Курбан-байрам. Об этом сообщает CBS News.

Фото и видео животного весом около 680 килограммов широко разошлись в социальных сетях и вызвали большой интерес. По этой причине правительство Бангладеш решило сохранить ему жизнь.

Министр внутренних дел страны Салахуддин Ахмед поручил вернуть средства владельцу, купившему быка для жертвоприношения, и поместить животное в национальный зоопарк города Дакка.

По словам властей, теперь бык будет содержаться в зоопарке и демонстрироваться посетителям. Его необычный внешний вид продолжает привлекать внимание пользователей интернета.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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