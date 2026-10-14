12-летний мальчик, которого пыталась убить мать, введен в искусственную кому

·122·Мир
12-летний мальчик, которого пыталась убить мать, введен в искусственную кому

В российском Санкт-Петербурге 12-летний мальчик, подвергшийся жестокому нападению со стороны матери, был введен в искусственную кому. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое.

По данным следствия, женщина сначала залила сыну в горло концентрированную уксусную кислоту и плеснула ею в лицо. Затем она попыталась утопить ребенка в озере.

Однако мальчику удалось выбраться на берег и попросить помощи у прохожих. Они вызвали скорую помощь, после чего ребенка доставили в больницу.

11 октября суд арестовал женщину на два месяца по подозрению в покушении на убийство. Сообщается, что ребенок является инвалидом. В семье воспитываются еще две девочки.

Санкт-Петербург11 ОктябряУксусная Кислота12-летний МальчикПроисшествия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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