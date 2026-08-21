Женщина с 38 зубами обновила рекорд Гиннесса

Жительница Индии Калпана Балан привлекла внимание всего мира своей особенностью, отличающей её от обычных людей. У неё во рту обнаружили 38 постоянных зубов, и этот случай вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

Обычно у взрослых людей может быть до 32 постоянных зубов. У Калпаны Балан этот показатель на шесть больше — всего у неё 38 зубов.

Сообщается, что на её верхней челюсти находятся 18, а на нижней — 20 зубов. Именно эта необычная особенность позволила жительнице Индии войти в число обладателей рекордов Гиннесса.

Случай Калпаны представляет интерес и для специалистов. Появление лишних зубов у человека является редким явлением: такие зубы обычно развиваются в дополнение к стандартным 32 зубам.

Благодаря этой необычной анатомической особенности Калпана Балан стала известной во всём мире рекордсменкой.

Таким образом, количество зубов, которое для большинства людей считается обычным, для Калпаны превратилось в настоящий мировой рекорд. Её 38 зубов привлекают внимание как один из самых необычных рекордов в истории Гиннесса.