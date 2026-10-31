Американский юрист пожертвовал 31,4 миллиона долларов университету, в котором учился

·75·Мир
Американский юрист пожертвовал 31,4 миллиона долларов университету, в котором учился

Американский юрист Морган Чу вместе со своей супругой Хелен Чу пожертвовал 31,4 миллиона долларов Гарвардской школе права, которую он сам окончил. Эта сумма стала крупнейшим единовременным пожертвованием в истории учебного заведения. Об этом сообщил официальный сайт Гарвардской школы права.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на финансирование шести новых профессорских должностей. Это послужит поддержке научных исследований и образовательного процесса в университете.

Морган Чу с отличием окончил Гарвардскую школу права в 1976 году. В 2026 году исполнилось ровно 50 лет с момента его выпуска. Он является юристом, специализирующимся на праве интеллектуальной собственности, и возглавляет группу судебных разбирательств в юридической фирме Ирелл &амп; Манелла в Лос-Анджелесе.

Чу и его супруга уже неоднократно делали пожертвования университету. Их предыдущие взносы были направлены на поддержку профессорских должностей, стипендий, покрытие расходов на обучение студентов и другие академические проекты.

По данным Гарвардской школы права, 2026 финансовый год стал для этого учебного заведения рекордным по объему привлеченных благотворительных средств. За этот период школа получила более 135 миллионов долларов. Это почти на 30 миллионов долларов больше предыдущего рекордного показателя.

Примечательно, что, говоря о своем пожертвовании, Морган Чу подчеркнул, что вместе с супругой хотел выразить благодарность университету, который дал ему образование мирового уровня.

А вы благодарны школе или университету, в котором учились? Если бы у вас была возможность, какую сумму вы бы пожертвовали им?

Гарвардская школа праваМорган ЧуБлаготворительностьIrell & Manella
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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