Девочке и её отцу, чья история потрясла интернет, подарили дом

·63·Общество
Девочке и её отцу, чья история потрясла интернет, подарили дом

История маленькой девочки, которую отец воспитывает в одиночку, работая в службе по сбору мусора, получила широкое распространение в социальных сетях. Малышка мечтает стать балериной. Теперь для неё и её отца начинается новая жизнь: им подарили дом.

Сообщается, что мать бросила девочку, когда той было всего 40 дней от роду. С тех пор отец в одиночку растит ребёнка, обеспечивая семью честным трудом. Несмотря на работу в службе по сбору мусора, он делает всё возможное, чтобы мечты дочери стали реальностью.

История о желании девочки стать балериной и отцовской любви привлекла внимание интернет-пользователей. Многие не остались равнодушными к их судьбе и выразили желание оказать поддержку.

После того как эта история стала известна, отцу и дочери предоставили новый дом. Теперь у них есть собственное жильё, и они получили возможность начать жизнь в новых условиях.

благотворительностьсоциальная защитадевочка-балерина
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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